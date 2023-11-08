أميركا تساعد 400 من مواطنيها على مغادرة غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 8 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت الولايات المتّحدة أمس الثلاثاء أنّها ساعدت 400 من مواطنيها والمقيمين لديها وأقاربهم على مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

ونقلت واشنطن تايمز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، قوله "لقد ساعدنا أكثر من 400 مواطن أميركي ومقيم دائم وأفراد آخرين مؤهلين لمغادرة غزة".

وكان الرقم الأميركي السابق في نهاية الأسبوع الماضي، يؤشر إلى نحو 300 شخص، ولم يتضح بعد عدد الأميركيين الذين ما زالوا ينتظرون المغادرة.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال خلال جلسة استماع أمام لجنة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن واشنطن تقتفي آثار 400 مواطن أميركي ونحو 600 من أقاربهم لمغادرة غزة.

وباتت معاناة هؤلاء أولوية بالنسبة الى الإدارة الأميركية في ظل رفع بعض المجموعات الحقوقية شكاوى قضائية تتهم وزارة الخارجية باعتماد ازدواجية المعايير بعد إجلاء الأميركيين الإسرائيليين أولا .

وكان الرئيس جو بايدن أكد في الأول من تشرين الثاني أن دفعة أولى من الأميركيين تمكنت من مغادرة قطاع غزة بالتنسيق مع مصر وقطر.

--(بترا)

ب خ/ف ج

08/11/2023 06:34:40