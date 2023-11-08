الأمم المتحدة: تعرض القوافل الإنسانية والطبية في غزة لإطلاق النار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 8 تشرين الثاني (بترا)- قالت الأمم المتحدة إن قافلة مكونة من خمس شاحنات تابعة لوكالة الغوث (الأونروا) ومنظمة الصحة العالمية، ترافقها مركبتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرضت لإطلاق النار في طريقها لتسليم الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة.

وأضافت الأمم المتحدة في تقرير "لحقت أضرار بشاحنتين، وأصيب أحد السائقين" ، مستدركة "وفي النهاية وصلت القافلة إلى مستشفى الشفاء حيث قامت بتسليم الإمدادات الطبية".

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن "ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى المرافق الطبية هو التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني".

وكشف التقرير عن تعرض مناطق قريبة من المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمالي غزة يوم أمس للقصف، ما أدى إلى مقتل أشخاص وإلحاق أضرار بالمباني والمعدات.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر أمس بإخلاء مستشفى الرنتيسي في مدينة غزة، بدعوى أن الجماعات المسلحة كانت تستخدم مبانيه والمناطق المحيطة به.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "هذا المستشفى هو المرفق الطبي الوحيد للأطفال في شمال غزة، وهو يستوعب أيضًا حوالي 6000 نازح".

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فإن إجلاءها سيعرض للخطر حياة 15 طفلاً يخضعون لأجهزة دعم الحياة، و38 طفلاً يخضعون لغسيل الكلى، و10 أطفال يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي، وغيرهم من المصابين.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، وبسبب نقص الإمدادات الطبية، تجري المستشفيات في الشمال عمليات جراحية معقدة، بما في ذلك عمليات بتر الأطراف، دون تخدير منذ 3 تشرين الثاني.

وأفادت التقارير بأن مولدات الكهرباء الرئيسة في مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود، فيما يقوم كلا المرفقين بتشغيل مولدات ثانوية أصغر حجمًا، والتي توفر الكهرباء بشكل أساسي لوحدات العناية المركزة وغرف الطوارئ وغرف العمليات.

ومنذ بدء الأعمال العدائية، توقف 14 مستشفى من أصل 35 مستشفى مزودة بقدرات استيعابية للمرضى الداخليين عن العمل، كما جرى إغلاق 46 من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

و سجلت منظمة الصحة العالمية 110 هجمات على الصحة أثرت على 39 مرفقًا للرعاية الصحية، بما في ذلك، تضرر 22 مستشفى، و36 سيارة إسعاف.

-- (بترا)

م د/ ف ج

08/11/2023 06:26:45