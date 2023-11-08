أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة حتى السبت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)-يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (5-7) درجات مئوية ، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الجمعة، معتدلة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15 وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق السهول 29 - 17، وفي الأغوار الشمالية 35 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
08/11/2023 06:20:13
MENAFN08112023000117011021ID1107392773
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