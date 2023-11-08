أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة حتى السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)-يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (5-7) درجات مئوية ، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الجمعة، معتدلة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء السبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15 وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق السهول 29 - 17، وفي الأغوار الشمالية 35 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

08/11/2023 06:20:13