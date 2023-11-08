ارتفاع مؤشرات الأسهم وتراجع النفط الخام الأميركي

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 8 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، 184 نقطة فيما انخفض سعر النفط الأميركي، 3 دولارات ليصل إلى 77 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء، 56 نقطة فقط ليغلق على 34152 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 121 نقطة ليصل إلى 13639 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4378 نقطة بعد ارتفاعه 12 نقطة فقط، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 5 نقاط ليصل إلى 1732 نقطة.

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

08/11/2023 00:23:38

