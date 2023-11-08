ارتفاع مؤشرات الأسهم وتراجع النفط الخام الأميركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 تشرين الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، 184 نقطة فيما انخفض سعر النفط الأميركي، 3 دولارات ليصل إلى 77 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الثلاثاء، 56 نقطة فقط ليغلق على 34152 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 121 نقطة ليصل إلى 13639 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4378 نقطة بعد ارتفاعه 12 نقطة فقط، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 5 نقاط ليصل إلى 1732 نقطة.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
08/11/2023 00:23:38
MENAFN08112023000117011021ID1107392772
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