الجزيرة يواصل صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- واصل فريق الجزيرة صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على مستضيفه اليرموك 2-1، مع اختتام الأسبوع الثامن من البطولة لموسم الحالي.

وتغلب أم القطين على اتحاد الرمثا 3-1، وفاز الصريح على البقعة 4-3، فيما تعادل كفرسوم والسرحان 2-2.

وحقق عمان FC فوزا على الطرة 2-0، وبذات النتيجة تغلب العربي على الهاشمية، وصما على العالية.

ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق البطولة برصيد 24 نقطة، يليه الصريح 22، وفي المركز الثالث ب16 نقطة لكل من فريق السرحان والعربي وعمان Fc، ثم الهاشمية 11، وأم القطين وكفرسوم 10، اتحاد الرمثا والبقعة 9، وصما 7، واليرموك 5، الطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.

وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ هـ ح

08/11/2023 00:20:19

