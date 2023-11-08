الجزيرة يواصل صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- واصل فريق الجزيرة صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على مستضيفه اليرموك 2-1، مع اختتام الأسبوع الثامن من البطولة لموسم الحالي.
وتغلب أم القطين على اتحاد الرمثا 3-1، وفاز الصريح على البقعة 4-3، فيما تعادل كفرسوم والسرحان 2-2.
وحقق عمان FC فوزا على الطرة 2-0، وبذات النتيجة تغلب العربي على الهاشمية، وصما على العالية.
ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق البطولة برصيد 24 نقطة، يليه الصريح 22، وفي المركز الثالث ب16 نقطة لكل من فريق السرحان والعربي وعمان Fc، ثم الهاشمية 11، وأم القطين وكفرسوم 10، اتحاد الرمثا والبقعة 9، وصما 7، واليرموك 5، الطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
08/11/2023 00:20:19
MENAFN08112023000117011021ID1107392771
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