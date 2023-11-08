مؤتمر دولي في مؤتة حول التغير المناخي

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 7 تشرين الثاني (بترا)- محمد العساسفة- انطلقت في جامعة مؤتة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول التغير المناخي والاستدامة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهي ليبيا والعراق وفلسطين وسوريا والجزائر وتايون والسعودية وألمانيا.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور سلامة النعيمات، خلال رعايته المؤتمر إن المؤتمر يتناول موضوع غاية في الأهمية والمتمثل بتغير المناخ الذي ينجم نتيجة تحولات في أنماط الشمس أو الانفجارات البركانية، مبينا أن المقلق في الموضوع هو أنشطة البشر كمحرك لتلك التغييرات.

بدوره، أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية، الدكتور محمد العمايرة، أن الكلية تستمدُ رؤيتها المعرفية من حرص أكيد مفاده مد جسور التعاون الأكاديمي والبحثي مع أصحاب الاختصاص وفي جميع الحقول العلمية.

وثمن رئيس المؤتمر الدكتور سطام الشقور حرص المشاركين على تقديم أبحاثهم المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة، لافتا إلى أن التعاون بين العلماء في هذا النطاق سيؤتي ثماره وهو نواة حقيقية لتعاون مستقبلي منشود.

وقال الأكاديمي في كلية الزراعة الدكتور فراس الزيود إن التغير المناخي أحد أكبر التحديات العالمية في هذا القرن، ويمثل تحديا كبيرا للإنسان، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى نقل المعرفة وتعظيم الاستفادة من نتائج الأبحاث والتوصيات.

وتحدث خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوزيران السابقان رضا الخوالدة ومحمود الدويري وممثل من شركة البوتاس العربية والأكاديمي الدكتور إبراهيم العرود.

--(بترا)

م ع/ هـ ح

07/11/2023 23:42:14