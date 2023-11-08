مؤتمر دولي في مؤتة حول التغير المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 7 تشرين الثاني (بترا)- محمد العساسفة- انطلقت في جامعة مؤتة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول التغير المناخي والاستدامة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهي ليبيا والعراق وفلسطين وسوريا والجزائر وتايون والسعودية وألمانيا.
وقال رئيس الجامعة، الدكتور سلامة النعيمات، خلال رعايته المؤتمر إن المؤتمر يتناول موضوع غاية في الأهمية والمتمثل بتغير المناخ الذي ينجم نتيجة تحولات في أنماط الشمس أو الانفجارات البركانية، مبينا أن المقلق في الموضوع هو أنشطة البشر كمحرك لتلك التغييرات.
بدوره، أكد عميد كلية العلوم الاجتماعية، الدكتور محمد العمايرة، أن الكلية تستمدُ رؤيتها المعرفية من حرص أكيد مفاده مد جسور التعاون الأكاديمي والبحثي مع أصحاب الاختصاص وفي جميع الحقول العلمية.
وثمن رئيس المؤتمر الدكتور سطام الشقور حرص المشاركين على تقديم أبحاثهم المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة، لافتا إلى أن التعاون بين العلماء في هذا النطاق سيؤتي ثماره وهو نواة حقيقية لتعاون مستقبلي منشود.
وقال الأكاديمي في كلية الزراعة الدكتور فراس الزيود إن التغير المناخي أحد أكبر التحديات العالمية في هذا القرن، ويمثل تحديا كبيرا للإنسان، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى نقل المعرفة وتعظيم الاستفادة من نتائج الأبحاث والتوصيات.
وتحدث خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوزيران السابقان رضا الخوالدة ومحمود الدويري وممثل من شركة البوتاس العربية والأكاديمي الدكتور إبراهيم العرود.
--(بترا)
م ع/ هـ ح
07/11/2023 23:42:14
MENAFN08112023000117011021ID1107392770
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