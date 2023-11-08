فعاليات تضامنية في محافظات المملكة نصرة لفلسطين وغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

محافظات 7 تشرين الثاني (بترا) تواصلت، اليوم الثلاثاء، الفعاليات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة في مختلف محافظات المملكة.

ونظمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية لنصرة غزة ودعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكدت المؤسسة وقوف المتقاعدين العسكريين خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدعوة إلى إيقاف الحرب على الأهل في قطاع غزة، ورفض أي محاولات للتهجير أو التصفية للقضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وضمان إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي: "نقف خلف جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله الثاني، وهو يقود بصوت الحكمة وبالضمير العربي والإسلامي، المساعي لإيقاف الحرب على غزة ومنع أي سياسة للتهجير أو تصفية للقضية الفلسطينية، مؤيدين مواقف جلالته التي كان آخرها كسر الحصار بإنزال المساعدات الإنسانية والطبية لمستشفى الميداني الأردني في غزة بطائرات نسور سلاح الجو".

وأضاف الشوبكي أن المتقاعدين العسكريين يدعمون ويؤيدون مواقف جلالة الملك، في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ولقاءاته واتصالاته الدولية الحثيثة لوقف الحرب على غزة، مؤكداً أن المتقاعدين العسكريين سيبقون سيوفاً مشرعة بالحق والعدل ورديفاً قوياً للجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية حدود الوطن وأمنه واستقراره.

وبين العقيد المتقاعد هشام سعود القاضي أحد متقاعدي جهاز الأمن العام، أن هذه الوقفة تمثل وقفة عز وكرامة مع الإخوة في فلسطين المحتلة وما يمرون به من جريمة إنسانية بسبب العدوان المحتل، مضيفاً أن الأردنيين وقفوا على أسوار القدس الشريف مع إخوانهم الفلسطينيين بصف واحد خلف القيادة الهاشمية وصاحب الوصاية على المقدسات الدينية في القدس.

وفي كلمة باسم أبناء الشهداء، قالت المقدم ضياء سليم الحماد "إن شهداء الأردن على ثرى فلسطين ما زالت دماؤهم شاهدة على تضحياتهم من أجل الأمة ومن أجل فلسطين"، مبينا أن الشهداء في منزلة عظيمة عند الله عز وجل، سائلا العلي القدير أن يثبت صمود أهلنا في قطاع غزة الصمود في وجه العدوان واحتساب شهدائهم عنده.

وقال الرائد المتقاعد صالح المراشدة إن تضامن الشعب الأردني على امتداد ساحاته مع الأشقاء في غزة وفلسطين المحتلة يأتي انطلاقاً من الواجب الديني والقومي والإنساني.

وفي إربد، نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك، بالتعاون مع بنك الدم في إقليم الشمال اليوم، حملة للتبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين والمرضى في قطاع غزة.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مساد، إن الشعبين الأردني والفلسطيني يلتقيان معا في جملة من القواسم المشتركة التي جمعتهما عبر التاريخ، وشكلا بذلك وحدة متينة وصفا قويا عز نظيره.

وأضاف أن أسرة اليرموك كسائر أبناء الشعب الأردني تقف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة وموقفها المشرف في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، ومناصرته في ظل ما يتعرض له من مجازر وحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد بإقبال الطلبة والعاملين في الجامعة على التبرع بالدم وحرصهم على القيام بدورهم الإنساني والوطني.

من جهة أخرى، أغلقت المحال التجارية في إربد أبوابها لمدة ساعتين اليوم، تعبيرا عن تضامن القطاع التجاري مع الأشقاء في غزة، في الوقت الذي تستمر فيه المقاطعة الشعبية لمنتجات الدول التي تشارك في الحرب على غزة وتدعم قوات الاحتلال.

وفي إربد، أيضا، نددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية ونسائية انطلقت بعد صلاة العشاء من مسجد نوح القضاة "الجامعة" بدعوة من الملتقى الوطني والهيئات الشعبية والنقابية في المحافظة، باستمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي استقرت أمام مجمع النقابات المهنية شعار" افتحوا معبر رفح" واستنكروا استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية.

وحيّا المشاركون صمود غزة أمام هذا العدوان الغاشم ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لوقف وردع غلو قوات الاحتلال المدعومة أميركيا، معتبرين أن ما تقوم به قوات الاحتلال بهذه الوحشية واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا جريمة حرب وإبادة بشرية.

وعبروا عن غضبهم لما تقوم بها قوات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة من ممارسات وانتهاكات، مثمنين موقف الأردن الشجاع والصلب الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة إلى جانب مواقف جلالته المستمرة وجهوده المكثفة بدعم الشعب الفلسطيني والسعي لوقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات الفورية والعاجلة للقطاع.

وعرضت على خشبة مسرح مركز الحصن الثقافي، في إربد، مسرحية بعنوان "بينما كنا"، والتي أهديت لأطفال غزة، للمخرجة لما الأمين، ومنسقة المشروع لؤي الدوايمة.

والمسرحية من تمثيل مجموعة من الشباب الذين يعيشون تحت جسر، ويعانون من الجوع، فيلجأون إلى تدابير بسيطة ويائسة للبقاء على قيد الحياة، حيث يملأون معدتهم بالخيال، ولكنهم يشعرون أيضا بالجوع للأشياء التي نتوق لها جميعا مثل الحب والنجاح والسعادة.

وبينما هم يتبعون القمر في رحلتهم بحثًا عن الطعام وعن أحد أحبائهم المفقودين يصادفون فرصة للهرب، لكن على الجانب الآخر يجب عليهم مواجهة ماضيهم والوعد بمستقبلهم، فتصبح أمامهم الرحلة طويلة، ومع عدم وجود ما يخسرونه يصممون على إنجاحها، مستشهدين بمقولة محمود درويش "سأشق طريقا لانهاية له حتى نهايته".

واشترك في التمثيل إسماعيل السقار، آلاء البيطار، بيان عرفات، تسنيم الزغير، رؤى زواتي، عبدالرحمن عاشور، إسلام قاسم، أحمد الرفاعي، حسن أبو النصر بالإضافة إلى عمرو أبو عاشور.

وفي محافظة الزرقاء، أغلقت محال تجارية أبوابها وتوقفت عن العمل لمدة ساعتين استجابة لدعوة غرفة تجارة الزرقاء، بالتضامن مع أهلنا الصامدين المرابطين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحشي وحرب إبادة جماعية وتعبيرا عن الحداد على أرواح شهداء قطاع غزة.

وأكدت الغرفة، في بيان لها اليوم، أن هذه المبادرة التي دعت إلى تنفيذها غرفة تجارة الأردن، تعبر عن دعم القطاع التجاري والخدمي لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الرامية لوقف المجازر الهمجية وحرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ وكافة مرافق الحياة الإنسانية والأساسية في غزة.

ودعت الغرفة إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان على أهالي قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري و دائم.

وفي مادبا، نظمت الفعاليات الشعبية في مادبا لقاء في قاعة بلدية مادبا الكبرى؛ نصرة للأشقاء في قطاع غزة، وتأييدا لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك، الداعمة للأشقاء في فلسطين.

وألقيت بالفعالية التي أقيمت تحت عنوان: "غزة في قلوب الأوفياء" العديد من الكلمات لأبناء المجتمع المحلي في مادبا عبروا فيها عن غضبهم من العدوان الصهيوني المستعر على الأشقاء من المدنيين العزل والذي يرتكب كل يوم جرائم حرب مستمرة.

وأكدوا اعتزازهم بالموقف الأردني الرسمي والشعبي بقيادة جلالة الملك، من أجل إيقاف هذا العدوان الصهيوني وإنقاذ المدنيين وإدخال المساعدات وآخرها إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني في قطاع غزة.

وأكدوا رفض مخططات الصهاينة بالتهجير، مشددين على تمسكهم بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واعتزازهم بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.

--(بترا)

ع ع /م ها /ع ض/ م ق/ ج ب/ب ع/ هـ ح

08/11/2023 00:00:19

