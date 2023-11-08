المنتخب الوطني لكرة القدم يعلن قائمته لمواجهتي طاجيكستان والسعودية بتصفيات المونديال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الحسين عموته، قائمة ضمت 25 لاعبا، تأهبا لمواجهتي طاجيكستان والسعودية، في افتتاح منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027.
وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، وعبدالله الزعبي، وأحمد جعيدي، وإحسان حداد، وفراس شلباية، ومحمد أبو حشيش، وسالم العجالين، ومصطفى عيد، زسليم عبيد، وعبدالله نصيب، وبراء مرعي، ويوسف أبو الجزر، ونزار الرشدان، ونور الروابدة، ورجائي عايد، وعبيدة السمارنة، ومحمود شوكت، وصالح راتب، وأنس العوضات، وأمين الشناينة، ومهند أبو طه، ومحمود مرضي، وموسى التعمري، وعلي علوان، ويزن النعيمات.
ويستهل المنتخب مشواره في تصفيات المونديال بلقاء طاجيكستان مساء الخميس 16 تشرين الثاني الحالي، في العاصمة دوشنبه، قبل أن يعود إلى عمّان لمواجهة السعودية مساء الثلاثاء 21 من الشهر ذاته.
ويبدأ المنتخب الوطني تدريباته غدا الأربعاء 8 تشرين الثاني في عمان، بحضور اللاعبين المحليين وبعض المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا، قبل أن يغادر إلى طاجيكستان الاثنين المقبل 13 الحالي.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والباكستان.
في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.
--(بترا)
ض ع/هـ ح
07/11/2023 23:47:27
MENAFN08112023000117011021ID1107392768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.