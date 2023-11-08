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المنتخب الوطني لكرة القدم يعلن قائمته لمواجهتي طاجيكستان والسعودية بتصفيات المونديال

11/8/2023 4:32:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الحسين عموته، قائمة ضمت 25 لاعبا، تأهبا لمواجهتي طاجيكستان والسعودية، في افتتاح منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027.
وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، وعبدالله الزعبي، وأحمد جعيدي، وإحسان حداد، وفراس شلباية، ومحمد أبو حشيش، وسالم العجالين، ومصطفى عيد، زسليم عبيد، وعبدالله نصيب، وبراء مرعي، ويوسف أبو الجزر، ونزار الرشدان، ونور الروابدة، ورجائي عايد، وعبيدة السمارنة، ومحمود شوكت، وصالح راتب، وأنس العوضات، وأمين الشناينة، ومهند أبو طه، ومحمود مرضي، وموسى التعمري، وعلي علوان، ويزن النعيمات.
ويستهل المنتخب مشواره في تصفيات المونديال بلقاء طاجيكستان مساء الخميس 16 تشرين الثاني الحالي، في العاصمة دوشنبه، قبل أن يعود إلى عمّان لمواجهة السعودية مساء الثلاثاء 21 من الشهر ذاته.
ويبدأ المنتخب الوطني تدريباته غدا الأربعاء 8 تشرين الثاني في عمان، بحضور اللاعبين المحليين وبعض المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا، قبل أن يغادر إلى طاجيكستان الاثنين المقبل 13 الحالي.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والباكستان.
في المقابل، حل منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.
--(بترا)
ض ع/هـ ح
07/11/2023 23:47:27

MENAFN08112023000117011021ID1107392768

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