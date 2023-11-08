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عودة مسرحية الحفيد فى موسمها الرابع على المسرح القومى السبت

11/8/2023 4:32:05 AM
(MENAFN- Youm7) تعود مسرحية "الحفيد" للعرض من جديد فى موسمها الرابع على المسرح القومى، يوم السبت المقبل، وهى مأخوذة عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار.

ويناقش العرض العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدى اجتماعى، حيث يتناول الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير الذى يتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

العرض المسرحي بطولة سما إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، يوسف المنصور وعدد من نجوم المسرح القومي، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى وألحان كريم عرفة، وأشعار طارق علي، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

وسبق وجرى تقديم الرواية من قبل خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، وهذه المرة الأولي التي تقدم فيها في شكل عرض مسرحي.


مسرحية الحفيد








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