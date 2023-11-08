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محمد سليمان عبد المالك يكتب مسلسل إمبراطورية م بطولة خالد النبوى

11/8/2023 4:32:05 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ المؤلف محمد سليمان عبد المالك كتابة حلقات مسلسل "إمبرطورية م " بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج محمد سلامة، وإنتاج اروما استديوز، حيث يعد المسلسل التعاون الثانى بين سليمان عبد المالك والنبوى فى الدراما بعدما قدما سوياً "راجعين يا هوى" الذى قدم عام 2022، وسبق وقدمت الفنانة الكبيرة فاتن حمامه الوراية في فيلم سينمائى عام 1972.

لكن الذى لا يعرفه الكثير أن الرواية الأصلية باسم "إمبراطورية م" كان بطلها رجل، والراوية كانت ما يقرب من 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه وويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للإسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكما للبيت، دليل على حبهم له.

كان آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.







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