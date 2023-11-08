جمال عبد الناصر يكتب: عيد ميلاد سعيد يا قيصر..واللى بعده

MENAFN - Youm7) الدهشة والمفاجأة تلازم أى شخص يقابل الفنان محيى إسماعيلفهو غير متوقع فى ردود أفعاله، الضحك والسخرية التى تصل إلى حد الـsarcasmتلازمه فى يومه، ودائما يقول لى: "الحياة عبث.. أوعى تاخدها على إنها جد".

محيى إسماعيل فيلسوف ينظر لكل شىء بنظرة مختلفة عما هو مألوف، من صفاته التى يعرفها الكثيرون أنه كريم جدا وخير جدا، ويساعد الفقراء والمحتاجين، وهذه صفة قلما تجدها فى جموع الفنانين فقلة منهم المتصفين بالكرم الحاتمى.

محيى إسماعيل يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ83 فهو مواليد 8 نوفمبر عام 1940، فهو برج الميزان، ويحمل الكثير من صفاته : أذكى الأشخاص على وجه الأرض، أكثر الأشخاص عاطفة وحساسية فى العالم، يصنفون كأكثر الناس صدقًا فى الحب والعاطفة، صادق بشكل كبير ولا يستطيع أن يكذب، متقلب المزاج بشكل واضح وكبير، متسرع ويغير رأيه بشكل ملحوظ، لا يحب الالتزام ويعشق الحرية.

الفنان محيى إسماعيل .. ها إيه كمان .. اللى بعده .. جملتان قصيرتان لكنهما تحملان عمقا وفلسفة فى الرد، تحولا لتريند بعد لقاء للقيصر مع مراسل إحدى القنوات، وأغلب جمل القيصر محيى إسماعيل بها عمق وفلسفة ولها أكثر من معنى، فهو فنان متعدد الثقافة يكتب روايات ويؤلف أفلام ويقرأ فى كل العلوم والآداب، ويمتلك فى منزله مكتبة ضخمة وأنتيكات مدهشة، كما أنه ممثل يجيد كل أنواع التمثيل كوميدى ساخر لا مثيل له، يقدم الشر بشكل مقنع جدا، له منهج فى أدائه واستطاع أن يجسد العقد النفسية فى السينما من خلال سلسلة من الأفلام، ولديه كتاب وثق فيه هذه التجارب بعنوان "تعقيدات النفس البشرية" يقدم فيها 20 عقدة نفسية.



وجدير بالذكر أن الفنان محيى إسماعيل نشأ فى أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس، بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء خمس صبيان وثلاثة بنات، درس فى قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وعمل لفترة فى المسرح القومى، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبى، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل فى السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.

تم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائى الدولى عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء)، من أفلامه: (الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الأخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي)، يهوى القراءة والتأليف وصدر له رواية (المخبول) التي حققت انتشارا واسعا وتم ترجمتها لأكثر من لغة ولاقت اهتماما من شخصيات بارزة مثل العالم أحمد زويل الذي أثنى عليها وقال: "إنها رواية تستحق الاهتمام" ، وصدر له مؤخرا رواية " جراح النفوس " التي أقام لها حفل توقيع بحضور اثنين من كبار النقاد هما : الدكتورة عزة هيكل، والناقد مدحت الجيار.