نباتات منزلية تزهر فى فصل الشتاء.. تضيف بهجة وحيوية لغرف المنزل

MENAFN - Youm7) الشتاء عادةً ما يشعر البعض خلاله بالكآبة،ولكن هناك العديد من الطرق التي تجعل منزلك مليئا بالسعادة والبهجة، منها إضافة نباتات بغرف المنزل والتى تزهر خلال فصل الشتاء ، والتي يمكن أن تضيف بعض البهجة إلى غرف المنزل، وفقًا لما جاء في موقع restless

نباتات منزلية تزدهر فى الشتاء البونسيتة:

تشتهرالبونسيتة بأوراقها الحمراء المخملية والتي يفضل إضافتها في غرف المعيشة خلال فصل الشتاء، فهي من الزهور الداخلية وتساعد على نشر الطاقة الإيجابية بداخل المنزل، أيضًا تعتبر خيارمميز، وتحتاج إلى القليل من العناية.

البونسيتة بخور مريم:

بخورمريم، والمعروفة أيضاً باسم البنفسج فهى نباتات جميلة تحظى بشعبية كبيرة ولها أوراق على هيئة قلب. تتميز بأوراقها الأرجوانية الزاهية، والوردي، والأبيض، والأحمر، مما يجعلها النبات المثالي لإضفاء البهجة على المنزل هذا الشتاء، أيضًا تحتاج للعناية من خلال الحرص على أن تكون تربتها رطبة.





بخور مريم أوركيد سيمبيديوم:

تضيف هذه الزهور المزخرفة ذات المظهر الغريب إضافة لافتة للنظر

في المنزل خلال فصل الشتاء، حيث تمتلك سيقان طويلة ونحيفة، وتنتج كل واحدة منها مجموعات تتراوح مابين 10-15 زهرة رقيقة معطرة بألوان متنوعة من الأخضر والأصفر والأحمر، وصولاً إلى الوردي الزاهي، يمكن اصطحابها للمنزل بداية من فصل الخريف.

أوركيد سيمبيديوم الأزالية:

تعتبر نباتات الأزالية، التي تعود أصولها إلى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، من النباتات التى يسهل العناية بها .

الأزالية





زهرة الأوركيد:

تعتبر من النباتات المنزلية الشتوية الرائعة التي تزدهر في غرف دافئة، و قادرة على إنتاج الزهور على مدار السنة، وتأتي هذه الزهور

في مجموعة متنوعة من الألوان المذهلة، تتراوح ألوانها من الأصفر الباستيل إلى الأزرق النابض بالحياة، وصولاً إلى اللون الأرجواني الفاتح.





زهرة الأوركيد



