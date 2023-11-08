نباتات منزلية تزهر فى فصل الشتاء.. تضيف بهجة وحيوية لغرف المنزل

(MENAFN
- Youm7) الشتاء عادةً ما يشعر البعض خلاله بالكآبة،
ولكن هناك العديد من الطرق التي تجعل منزلك مليئا بالسعادة والبهجة، منها إضافة نباتات بغرف المنزل والتى تزهر خلال فصل الشتاء ، والتي يمكن أن تضيف بعض البهجة إلى غرف المنزل، وفقًا لما جاء في موقع restless
نباتات منزلية تزدهر فى الشتاء البونسيتة:
تشتهرالبونسيتة بأوراقها الحمراء المخملية والتي يفضل إضافتها في غرف المعيشة خلال فصل الشتاء، فهي من الزهور الداخلية وتساعد على نشر الطاقة الإيجابية بداخل المنزل، أيضًا تعتبر خيارمميز، وتحتاج إلى القليل من العناية.
البونسيتة بخور مريم:
بخورمريم، والمعروفة أيضاً باسم البنفسج فهى نباتات جميلة تحظى بشعبية كبيرة ولها أوراق على هيئة قلب. تتميز بأوراقها الأرجوانية الزاهية، والوردي، والأبيض، والأحمر، مما يجعلها النبات المثالي لإضفاء البهجة على المنزل هذا الشتاء، أيضًا تحتاج للعناية من خلال الحرص على أن تكون تربتها رطبة.
بخور مريم أوركيد سيمبيديوم:
تضيف هذه الزهور المزخرفة ذات المظهر الغريب إضافة لافتة للنظر
في المنزل خلال فصل الشتاء، حيث تمتلك سيقان طويلة ونحيفة، وتنتج كل واحدة منها مجموعات تتراوح مابين 10-15 زهرة رقيقة معطرة بألوان متنوعة من الأخضر والأصفر والأحمر، وصولاً إلى الوردي الزاهي، يمكن اصطحابها للمنزل بداية من فصل الخريف.
أوركيد سيمبيديوم الأزالية:
تعتبر نباتات الأزالية، التي تعود أصولها إلى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، من النباتات التى يسهل العناية بها .
الأزالية
زهرة الأوركيد:
تعتبر من النباتات المنزلية الشتوية الرائعة التي تزدهر في غرف دافئة، و قادرة على إنتاج الزهور على مدار السنة، وتأتي هذه الزهور
في مجموعة متنوعة من الألوان المذهلة، تتراوح ألوانها من الأصفر الباستيل إلى الأزرق النابض بالحياة، وصولاً إلى اللون الأرجواني الفاتح.
زهرة الأوركيد
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