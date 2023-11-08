طريقة عمل طاجن العكاوي بدبس الرمان.. لذيذ وينفع فى العزومات

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- Youm7) تعتبر العكاوي من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، والتي يفضل تقديمها في الولائم، ويمكن تحضيرها ضمن وجبات الغداء، لذا نستعرض فى هذا التقرير،
طريقة عمل طاجن العكاوي بدبس الرمان بمكونات تساعد على الاستمتاع بطعم لذيذ ومميز ويمكن تناوله مع طاجن الأرزالمعمر، أو يمكن تحضيرها مع أطباق من الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.
طاجن العكاوي طريقة عمل طاجن العكاوي بدبس الرمان: المكونات:
كيلو عكاوي.
بصلة كبيرة.
2 طماطم مقطعة.
فلفل رومي.
ملح على حسب الرغبة.
فلفل أسود.
كمون.
ربع كوب دبس رمان.
كوب ماء.
طريقة تحضير طاجن العكاوي :
في البداية حضري إناء مناسبا وقومي بنقع العكاوي في الخل والملح والليمون.
ثم قومي بشطفها ووضعها في إناء حتى تترك كل الماء المتبقي فيها.
حضرى إناء وضعيه على النار.
ضعي مادة دهنية وشوحي البصل حتى يتغير لونه.
ضيفي العكاوي وتشوح حتى يتغير لونها.
ثم يضاف الملح والكمون والفلفل الأسود.
يضاف الطماطم والفلفل الرومي، وتقلب جيدًا.
يضاف كوب ماء وتترك حتي
تنضج.
ثم يضاف دبس الرمان ويترك حتى تتشرب الدبس جيداً.
تقدم مع فصوص الرمان و الأرز الأبيض، وطاجن البامية أو أي خضار مفضل لديك على حسب الرغبة.
أيضًا يمكن تناولها مع عصير الليمون نعناع أو بعض العصائر الفريش.
عكاوي
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