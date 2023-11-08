طريقة عمل طاجن العكاوي بدبس الرمان.. لذيذ وينفع فى العزومات

MENAFN - Youm7) تعتبر العكاوي من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، والتي يفضل تقديمها في الولائم، ويمكن تحضيرها ضمن وجبات الغداء، لذا نستعرض فى هذا التقرير،طريقة عمل طاجن العكاوي بدبس الرمان بمكونات تساعد على الاستمتاع بطعم لذيذ ومميز ويمكن تناوله مع طاجن الأرزالمعمر، أو يمكن تحضيرها مع أطباق من الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.

طاجن العكاوي طريقة عمل طاجن العكاوي بدبس الرمان: المكونات:

كيلو عكاوي.

بصلة كبيرة.

2 طماطم مقطعة.

فلفل رومي.

ملح على حسب الرغبة.

فلفل أسود.

كمون.

ربع كوب دبس رمان.

كوب ماء.

طريقة تحضير طاجن العكاوي :

في البداية حضري إناء مناسبا وقومي بنقع العكاوي في الخل والملح والليمون.

ثم قومي بشطفها ووضعها في إناء حتى تترك كل الماء المتبقي فيها.



حضرى إناء وضعيه على النار.



ضعي مادة دهنية وشوحي البصل حتى يتغير لونه.



ضيفي العكاوي وتشوح حتى يتغير لونها.

ثم يضاف الملح والكمون والفلفل الأسود.



يضاف الطماطم والفلفل الرومي، وتقلب جيدًا.



يضاف كوب ماء وتترك حتي

تنضج.

ثم يضاف دبس الرمان ويترك حتى تتشرب الدبس جيداً.

تقدم مع فصوص الرمان و الأرز الأبيض، وطاجن البامية أو أي خضار مفضل لديك على حسب الرغبة.

أيضًا يمكن تناولها مع عصير الليمون نعناع أو بعض العصائر الفريش.

عكاوي







