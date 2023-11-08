مهارات اجتماعية يجب تعليمها لطفلك.. منها احترام المساحة الشخصية للآخرين

MENAFN - Youm7) يكتسب الطفل المزيد من المهارات يوماً بعد يوم من أصدقائه والمجتمع من حوله، إلى جانب ما يشاهدوه على الإنترنت والتليفزيون، ولكن هذا لا يعلمهم مهارات إجتماعية تساعدهم على التعامل بشكل إيجابى مع من حولهم، وحتى يتمتع الطفل مع مرور الوقت بشخصية اجتماعيةنستعرضبعضها التي يجب غرسها في الطفل، وفقاً لما نشره موقع "verywellfamily".

الاطفال التعاون

من أهم المهارات الحياتية التي تجعل الشخص مميزا في منزله مع إخوته وأقاربه وأصدقائه وفي دراسته، حيث إن الأطفال الذين يتعاونون معاً يحترمون بعضهم و يتعلمون مساعدة ومشاركة من يحتاج إليهم، لذلك يجب تعليم الطفل مهارات التعاون والتى تعتبر ضرورية للنجاح في الانسجام داخل المجتمع، فعندما يصبح الطفل شاباً ويتولى منصبا قياديا يشعر من يتعامل معه براحة أكبر، كما يعد التعاون فرصة عظيمة للأطفال لمعرفة المزيد عن أنفسهم وكيف يعملون بشكل أفضل في المجموعات.

الاستماع

يعد الاستماع عنصراً أساسياً في التواصل بشكل صحى مع الآخرين، ففي نهاية المطاف، يعتمد جزء كبير من التعلم في المدرسة على قدرة الطفل على الاستماع إلى ما يقوله المعلم، حيث يعد الاستماع جزءاً مهماً من تنمية التعاطف، حيث لا يستطيع الطفل إظهار التعاطف أو تقديم الدعم للآخرين دون الاستماع لهم أولا وفهم ما يقوله الشخص الآخر، ومن الضروري أن يكبر طفلك وهو يعرف كيفية الاستماع إلى رئيسه في العمل، وأصدقائه.

طفلة صغيرة اتباع التعليمات

من المرجح أن يواجه الأطفال الذين يجدون صعوبة في اتباع التعليمات مجموعة متنوعة من العواقب، سواء كنت ترشد أطفالك إلى تنظيف غرفهم أو كنت تخبرهم بكيفية تحسين مهاراتهم، فمن المهم أن يكون الأطفال قادرين على الانصات للتوجيهات.

احترام المساحة الشخصية

بعض الأطفال يحكون أدق تفاصيل حياتهم الشخصية للآخرين، ويقتحمون خصوصية من حولهم مثل دخول غرفة النوم بدون استئذان لذلك من المهم تعليم الأطفال كيفية احترام المساحة الشخصية للآخرين، وذلك بإنشاء قواعد منزلية تشجع الأطفال على احترام المساحة الشخصية للآخرين، مثل الطرق على الأبواب المغلقة وعدم التحدث عن حياتهم الشخصية لأى شخص.

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