اختطاف قط من قبل مالك عقار يحول حياة مستأجر من الفقر للثراء.. اعرف القصة

(MENAFN
- Youm7) تحول جوشوا سميث وهو مواطن من ولاية أوريجون الأمريكية، إلى شخص ثرى بشكل مفاجئ، بعد أن قضى وقتًا طويلًا يبحث عن حقيقة متعلقة باختفاء قطه الأليف الذى كان يدعى فرانك، حيث كان جوشوا سميث يائسًا عندما اختفى قطه فرانك فى ظروف غامضة.
لكن فجأة ابتسمت الحياة لـ"سميث" بعد أن تداولت هيئة محلفين فى محكمة مقاطعة مولتنوماه أقل من ساعتين قبل منحه 1.375 مليون دولار كتعويض مقابل فقدان قطه البالغ من العمر 3 سنوات، وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".
القط فرانك
سميث رفع دعوى قضائية سابقًا مدعيًا أن مالك العقار الذى يسكنه استولى على القط واختطفه، وكان جوشوا يعيش فى شقة مستأجرة فى هذا العقار، وقال المحامى مايكل فولر، الذى فاز بالقضية: "يجب أن تكون رسالة هيئة المحلفين عالية وواضحة لأصحاب العقارات.. أنت بحاجة إلى احترام حقوق المستأجرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحيوانات الأليفة."
بدأت حكاية تحول جوشوا سميث من الفقر إلى الثراء عندما وجد سميث، 41 عامًا، القط فى الشارع عام 2017 ورحب به فى الغرفة المتواضعة التى استأجرها فى منزل مجموعة التعافى من المخدرات فى بورتلاند، حسبما تظهر سجلات المحكمة.
عندما عاد سميث إلى المنزل المستأجر فى 29 أبريل 2019، وجد أن فرانك قد اختفى فى ظروف غامضة، وأفادت الصحيفة أنه رفع دعوى قضائية ضد مالك العقار، ديفون أندرادى، وشركة
Pinestreet LLC.
جوشوا سميث برفقة المحامى
وذكر التقرير الإعلامى أن المالك أندرادى اعترف بأنه سرق فرانك، وقال إن "ذلك يعد انتهاكًا لعقد إيجار سميث لاقتناء حيوان أليف"، لكن استسلم المالك وقال إنه "طلب من صديقته توصيل فرانك إلى ملجأ محلي".
فيما قال المحامى فولر: "اتضح أن أعضاء هيئة المحلفين كانوا أيضًا من محبى الحيوانات"، وبينما فاز سميث بالكثير من الدولارات فى المحكمة، إلا أنه لم يسترد فرانك، إذ عثر الأطباء البيطريون على شريحة إلكترونية فى القط وأعادوه إلى صاحبه الأصلى".
جوشوا سميث والقط
MENAFN08112023000132011024ID1107392718
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.