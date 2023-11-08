اختطاف قط من قبل مالك عقار يحول حياة مستأجر من الفقر للثراء.. اعرف القصة

MENAFN - Youm7) تحول جوشوا سميث وهو مواطن من ولاية أوريجون الأمريكية، إلى شخص ثرى بشكل مفاجئ، بعد أن قضى وقتًا طويلًا يبحث عن حقيقة متعلقة باختفاء قطه الأليف الذى كان يدعى فرانك، حيث كان جوشوا سميث يائسًا عندما اختفى قطه فرانك فى ظروف غامضة.

لكن فجأة ابتسمت الحياة لـ"سميث" بعد أن تداولت هيئة محلفين فى محكمة مقاطعة مولتنوماه أقل من ساعتين قبل منحه 1.375 مليون دولار كتعويض مقابل فقدان قطه البالغ من العمر 3 سنوات، وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

القط فرانك

سميث رفع دعوى قضائية سابقًا مدعيًا أن مالك العقار الذى يسكنه استولى على القط واختطفه، وكان جوشوا يعيش فى شقة مستأجرة فى هذا العقار، وقال المحامى مايكل فولر، الذى فاز بالقضية: "يجب أن تكون رسالة هيئة المحلفين عالية وواضحة لأصحاب العقارات.. أنت بحاجة إلى احترام حقوق المستأجرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحيوانات الأليفة."

بدأت حكاية تحول جوشوا سميث من الفقر إلى الثراء عندما وجد سميث، 41 عامًا، القط فى الشارع عام 2017 ورحب به فى الغرفة المتواضعة التى استأجرها فى منزل مجموعة التعافى من المخدرات فى بورتلاند، حسبما تظهر سجلات المحكمة.

عندما عاد سميث إلى المنزل المستأجر فى 29 أبريل 2019، وجد أن فرانك قد اختفى فى ظروف غامضة، وأفادت الصحيفة أنه رفع دعوى قضائية ضد مالك العقار، ديفون أندرادى، وشركة

Pinestreet LLC.

جوشوا سميث برفقة المحامى

وذكر التقرير الإعلامى أن المالك أندرادى اعترف بأنه سرق فرانك، وقال إن "ذلك يعد انتهاكًا لعقد إيجار سميث لاقتناء حيوان أليف"، لكن استسلم المالك وقال إنه "طلب من صديقته توصيل فرانك إلى ملجأ محلي".

فيما قال المحامى فولر: "اتضح أن أعضاء هيئة المحلفين كانوا أيضًا من محبى الحيوانات"، وبينما فاز سميث بالكثير من الدولارات فى المحكمة، إلا أنه لم يسترد فرانك، إذ عثر الأطباء البيطريون على شريحة إلكترونية فى القط وأعادوه إلى صاحبه الأصلى".

جوشوا سميث والقط