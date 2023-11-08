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المجلس التصديرى للملابس يشارك فى Destination Africa لترويج الصادرات

11/8/2023 4:31:58 AM
(MENAFN- Youm7) يشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تنظيم المعرض الدولي
"ديستنشن أفريقا – Destination
Africa "خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2023 في مصر بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبو لينك" والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات وبمشاركة 85 عارض من عدة دول أفريقية



وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزه، أن نسخة
Destination Africa 2023 تعتبر فرصة جيدة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير
على مدار السنوات الماضية سواء من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز
لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم.



وكشفت مارى لويس بشارة في تصريحات لها، عن مشاركة قرابة 150 مشتري أجنبي
في ديستنشن أفريقا والذي يعتبر المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السابعة من المعرض، مشيرة إلي ان Destination
Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية.



وأضافت ماري لويس بشارة، إنه من المقرر
تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة و الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.












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