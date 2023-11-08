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الجناح المصرى ببورصة لندن للسياحة يفتح أبوابه أمام الزوار لليوم الثالث على التوالى

11/8/2023 4:31:58 AM
(MENAFN- Youm7) لليوم الثالث على التوالي يفتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM) أبوابه أمام الجمهور.



وانطلقت فعاليات بورصة لندن في دورتها 44 أمس الأول لتستمر في الفترة ما بين 6 إلى 8 نوفمبر الجارى بالعاصمة البريطانية لندن، حيث افتتح، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في المعرض، ويعقد مجموعة كبيرة من اللقاءات المهنية التي تسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري.



وتبلغ مساحة الجناح المصري المُشارك 650 متر مربع، بالإضافة الى دور علوي 140 متر مربع، ويشارك فيه 62 جناحا تضم 27 شركة سياحية و32 فندقا وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.



وجاء تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني حديث الشكل به بعض اللمسات من المتحف المصري الكبير، ويوجد به شاشات كبيرة لعرض الأفلام الترويجية الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الخاصة بالجمهور، وغرفتين لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار.



وخُصص مكان بالجناح للترويج لبعض المنتجات التراثية المصرية المختلفة كالمشروبات والتمور المصرية، كما تم تخصيص مكان بالجناح مصنوع على الطراز الأسواني النوبي لعرض منتجات التراث النوبي بأسوان منها منتجات الحرف اليدوية والتوابل المختلفة، كما يتم توزيع على الجمهور من زائري الجناح المصري، هدايا تذكارية مصممة على الطراز الأسواني.



كما
تم تنفيذ بالجناح العديد من الأنشطة المصاحبة والتفاعلية حيث تم الاستعانة بمتخصصين داخل الجناح المصري لكتابة أسماء زائرين الجناح المصري باللغة الهيروغليفية علي ورق البردي وبشكل مجاني خلال أيام المعرض، كما توجد فرقة موسيقية وعازفة للهارب.



وقامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ أنشطة دعائية بالعاصمة لندن للترويج للمقاصد السياحية المصرية على هامش هذا المعرض.














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