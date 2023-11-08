أغانٍ وطنية فى حفل كورال سلام ببيت السحيمى غدا

MENAFN - Youm7) يقيم بيت السحيمى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء غد الخميس، بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل، حفلا غنائيا لكورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض.

يقدم الكورال العديد من الأغنيات منها أغنية "يا قدس يا" كلمات أيمن حافظ، "انتباه" كلمات محمد ناصف، "حكايات الانتصار" كلمات سامي شاكر،" 50 سنة" كلمات أحمد طلب، و"مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية المصرية من الزمن الجميل.

كما يتضمن الحفل إلقاء شعريا دراميا لمجموعة من شباب الكورال.

جدير بالذكر أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.

يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ

1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأئه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.

عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.