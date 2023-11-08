أغانٍ وطنية فى حفل كورال سلام ببيت السحيمى غدا

(MENAFN
- Youm7) يقيم بيت السحيمى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء غد الخميس، بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل، حفلا غنائيا لكورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض.
يقدم الكورال العديد من الأغنيات منها أغنية "يا قدس يا" كلمات أيمن حافظ، "انتباه" كلمات محمد ناصف، "حكايات الانتصار" كلمات سامي شاكر،" 50 سنة" كلمات أحمد طلب، و"مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية المصرية من الزمن الجميل.
كما يتضمن الحفل إلقاء شعريا دراميا لمجموعة من شباب الكورال.
جدير بالذكر أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.
يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ
1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأئه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.
عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.
MENAFN08112023000132011024ID1107392712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.