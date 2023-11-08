افتتاح ثلاث معارض متنوعة فى مركز الجزيرة للفنون الليلة

MENAFN - Youm7) يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ثلاث معارض فنية متنوعة بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وذلك مساء اليوم الأربعاء فى تمام السابعة مساءً، وتأتى المعارض الثلاثة تحت عناوين "خارج النفق" للفنان خالد زكي بقاعة أحمد صبري، معرض "ورد البنات" للفنانة سيدة خليل بقاعة راغب عياد، ومعرض "باهظ الثمن"للفنانة صفاء عطية بقاعة الحسين فوزى، وتستمر المعارض حتى 18نوفمبر 2023.

عن محتوى العرض قال وليد قانوش "إطلالة جديدة وجريئة للفنان خالد زكي في معرضه "خارج النفق" يطل علينا هذه المرة مصوراً خالصاً بعيداً عن تجربته النحتية التي عرفناه من خلالها ليس سهلاً على المبدع أن يخوض مجالا جديدا بعدما أثبت ذاته في تخصص ما، ولكن المتابع للفنان خالد زكي يدرك ما وراء هذه الإطلالة لما حصل عليه من تشجيع واستحسان كبيرين من الأصدقاء الذين شاهدوا بدايات التجربة التصويرية لديه، وعندى أجد ما يميز أعماله بصفة عامة النحتية ومؤخرا التصويرية أنها مرآة لروح الفنان مما زادنى رغبة فى إشباع هذا الشعور عندما أشاهدها فى عرضٍ فردى يؤكد أن فى كل مرحلة من مراحل الفن تُزال القيود رويداً رويداً وكأنه مخاض ذو طبيعة خاصة، فاللوحة البيضاء مثل الكتلة الصلبة كلاهما في عين الفنان كالجنين تماماً مصيره أن يخرج للنور".

لوحات المعرض





لوحات المعرض

وأضاف (قانوش) "تلهو الفنانة سيدة خليل بالكتلة وكأنها طفلة صغيرة تمرح وتستمتع، حقيقة لأعمالها النحتية بصمة خاصة ومدهشة في التناغم بين الفن والمتعة والجمال

أعمالها ليست صماء كلاسيكية إنما بالفعل وكأنها لعب جميلة خلقتها من بقايا ألعابها القديمة المرتبطة بوجدانها الأنثوي الرومانسي الشاعري

تلونها برهافة وحس عفوي كما تزين البنات عرائسها فيرسمون عيون باستخدامهن مكحلة الأم، وبقلم الحمرة يرسمن فمها، وعندما تنتهي تحملها وتخرج مع أولاد الجيران للطبيعة للمرح والسعادة ومشاركة الأحاسيس".

وتابع وليد قانوش، أما الفنانة صفاء عطية فهى من الخزافين الشباب الذين لا يترددون في تجربة أشياء جديدة مع الحفاظ على القيمة الجوهرية للخزف .. وتعتبر ذلك فرصة لاكتساب أفكار جديدة وحلول تعبيرية قائمة على تحوير الأشكال بعيداً عن المحاكاه المباشر، فالخزف لم يعد تلك الحرفة ذات الغرض الوظيفي وإنما بات فناً كغرض جمالي له قيمه التشكيلية والتعبيرية ويعتمد على الحرية والطلاقة في تشكيلاته الفنية وإذا ما قلنا أن العمل الخزفي يتطلب الوقت والصبر ندرك مدى شغفها وسعيها الدؤوب لإيجاد موقع إبداعي متميز لنتاجها الفني يحمل مداخل تشكيلية جديدة تثري قيمه الملمسية والبصرية والجمالية".