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كل ما تحتاج معرفته عن GPT-4 Turbo الجديد من Openai

11/8/2023 4:31:53 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة OpenAI عن المزيد من التحسينات على نماذجها اللغوية الكبيرة، GPT-4 وGPT-3.5، بما في ذلك قواعد المعرفة المحدثة ونافذة السياق الأطول بكثير، وتقول الشركة إنها ستتبع أيضًا خطى جوجل ومايكروسوفت وتبدأ في حماية العملاء من دعاوى حقوق الطبع والنشر، وفقا لتقرير ذا فيرج .



كما كشفت OpenAI عن إصدار GPT-4 Turbo الأكثر تطوراً من الجيل السابق GPT-4، والذي يقدم إمكانيات أقوى بتكلفة أقل، حيث تم تدريب GPT-4 Turbo، المتوفر حاليًا عبر نسخة المعاينة بمعلومات يعود تاريخها إلى أبريل 2023، مقارنة بـ GPT-4 الذي تم إصداره في مارس فقط من البيانات المؤرخة حتى سبتمبر 2021، وتخطط OpenAI لإصدار نموذج Turbo جاهز للإنتاج في الأسابيع القليلة المقبلة لكنها لم تحدد تاريخًا محددًا.



ويقول OpenAI إن تشغيل GPT-4 Turbo أرخص للمطورين، وسيكلف الإدخال 0.01 دولارًا أمريكيًا فقط لكل 1000 رمز مميز من الوحدة الأساسية للنص أو التعليمات البرمجية مقارنة بـ 0.03 دولارًا أمريكيًا في GPT-4، بشكل عام تقول OpenAI إن الإصدار الجديد من GPT-4 أرخص بثلاث مرات من الإصدارات السابقة.



سيظل هذا الإصدار الأحدث من GPT-4 يقبل مطالبات الصور، وطلبات تحويل النص إلى كلام، ويدمج DALL-E 3، وهي ميزة تم الإعلان عنها لأول مرة في أكتوبر .



وتقول الشركة، إن التحسينات التي تم إدخالها على GPT-4 Turbo تعني أنه يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من النموذج أداء مهام أكثر تعقيدًا في موجه واحدة، ويمكن للأشخاص أيضًا إخبار GPT-4 Turbo باستخدام لغة الترميز التي يختارونها على وجه التحديد للحصول على النتائج، مثل التعليمات البرمجية بتنسيق XML أو JSON.



وستشهد الشركات التي تستخدم نموذج GPT-3.5 Turbo أيضًا تحسينات في نوافذ السياق والوظائف والتسعير، وسيكون لها نافذة سياق بحجم 16 كيلو بايت افتراضيًا ونفس تحديثات الوظيفة مثل GPT-4 Turbo.



وأصدرت OpenAI GPT-3.5 Turbo في مارس ووصفته بأنه أفضل نموذج للاستخدام خارج الدردشة ، وفي أغسطس أصدرت الشركة نسخة يمكن ضبطها بدقة














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