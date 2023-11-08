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أبل: لن نقوم بتصنيع جهاز Imac جديد مقاس 27 بوصة

11/8/2023 4:31:53 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن شركة أبل ليس لديها خطط لصنع جهاز iMac مقاس 27 بوصة يعمل بشريحة
Apple Silicon ، وفقاً لموقع macrumors.

وهذا يعني أن المشترين المحتملين يمكنهم التوقف عن التمسك بالأمل في الحصول على خليفة مباشر لعامل الشكل iMac مقاس 27 بوصة الذي كان موجودًا في عصر
Intel.

في الآونة الأخيرة، قال مارك جورمان من بلومبرج إن شركة آبل كانت تخطط لإطلاق جهاز iMac بشاشة مقاس 32 بوصة لأول مرة في عام 2025، لذلك ربما لا تزال شركة آبل تعمل على جهاز كمبيوتر مكتبي كبير بشريحة
Apple Silicon، لكن الأمر بعيد المنال، من الممكن أيضًا إلغاء هذه الخطط وعدم تحقيقها أبدًا.

وصف جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لشركة Apple، شاشة M3 iMac الجديدة مقاس 24 بوصة بأنها "الحجم والدقة المثاليان لاستبدال الطرازين المستندين إلى Intel بدقة 4K و5K"، نقلًا عن نص الحدث.

في حين أنه من الصحيح أن حجم 24 بوصة يقع بين الخيارات القديمة 21.5 بوصة و27 بوصة، إلا أنه لا يسد الفجوة الموجودة في الطراز القديم متعدد الإمكانات مقاس 27 بوصة، بالنسبة للمبتدئين، تبلغ دقة الشاشة مقاس 24 بوصة 4.5 K
فقط مقارنة بأجهزة iMac مقاس 27 بوصة مقاس 5K
الكاملة في الماضي، وهذا يعني أن شاشة Apple Studio Display مقاس 27 بوصة تنتج مساحة شاشة أكبر من iMac، عندما تقترن بشيء مثل Mac mini أو Mac Studio.

لا يوفر iMac أيضًا أداءً متطورًا، فهو متاح فقط مع شريحة M3 الأساسية، ويتميز جهاز Intel iMac Pro
القديم بوحدات المعالجة المركزية Xeon ذات 28 نواة، مما يجعلها جذابة لأحمال العمل الحسابية المكثفة.

توجد شرائح Apple Silicon M2 Max وM2 Urtla وM3 Max المكافئة فقط في طرازات MacBook Pro المتطورة وMac Studio وMac Pro.

ولهذا السبب كانت شائعة iMac مقاس 32 بوصة منطقية جدًا، لأنها ستمنح العملاء المحترفين شاشة أكبر حجمًا، ومزيدًا من القوة، في عامل شكل الكل في واحد. إن القفزة من 21.5 إلى 24 بوصة ستعكس أيضًا حركة مماثلة من 27 إلى 32 بوصة على الطرف العلوي.

ولكن نظرًا لأن بيان شركة Apple يبدد فقط حجم 27 بوصة لـ Apple Silicon، فسوف نترك جميعًا نتساءل عن مصير جهاز iMac مقاس 32 بوصة المُشاع عنه لبعض الوقت.







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