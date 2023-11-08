وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لمركبة فضائية تجارية للشحن بحلول عام 2028

MENAFN - Youm7) تتطلع وكالة الفضاء الأوروبية إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع استكشاف الفضاء وتعزيز القدرة على إعادة البضائع التجارية في غضون خمس سنوات، وفقاً لموقع space.

سيكون الهدف هو تطوير مركبة تجارية يمكنها، بحلول عام 2028، توصيل الإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية وكذلك إعادة البضائع إلى الأرض.

اتفق الوزراء الحكوميون الذين يمثلون الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية في قمة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في إشبيلية بإسبانيا يوم الاثنين، على إطلاق مسابقة للشركات المبتكرة التي مقرها في أوروبا لتطوير خدمة عودة البضائع الفضائية.

ستعود المركبة بعد ذلك إلى الأرض بمستوى معين من الحمولة، وستعمل وكالة الفضاء الأوروبية كعميل رئيسي، وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية إن الوكالة لن تحدد الكتل التي سيتم إطلاقها أو إعادتها من محطة الفضاء الدولية، ولن تحدد منصة الإطلاق التي سيتم استخدامها.

ستستخدم وكالة الفضاء الأوروبية الأموال الحالية الممنوحة بالفعل في المؤتمر الوزاري لوكالة الفضاء الأوروبية لعام 2022، وهو مؤتمر يعقد مرة كل ثلاث سنوات ويتم من خلاله تحديد مستويات التمويل.

سيتم تقسيم مبلغ أولي قدره 75 مليون يورو (حوالي 80.4 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية) بين اثنين أو ثلاثة فائزين في المسابقة المفتوحة للمضي قدمًا، وستهدف وكالة الفضاء الأوروبية بعد ذلك إلى تأمين التمويل المستقبلي من الدول الأعضاء فيها للمبادرة في عام 2025.

يمكن أن تتطور مركبة الخدمة التي تم تطويرها للمسابقة إلى مركبة طاقم وتخدم في النهاية وجهات أخرى، إذا كانت الدول الأعضاء مهتمة بمتابعة القدرات، وفقًا لبيان وكالة الفضاء الأوروبية ذي الصلة.

قدمت وكالة ناسا بشكل خاص برامج الشحن التجارية منذ أكثر من عقد من الزمن، والتي شهدت إرسال شركتين خاصتين بضائع إلى محطة الفضاء الدولية، وساعدت في صعود SpaceX، وبدأت الصين مؤخرًا أيضًا مسابقة لتطوير حلول شحن منخفضة التكلفة لخدمة محطة تيانجونج الفضائية.