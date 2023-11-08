كوميديا الجنس اللطيف فى الفضاء.. رائدتان ينسيان حقيبة خارج المحطة الدولية

MENAFN - Youm7) يرتكب الجميع أخطاء في العمل، ولكن لحسن الحظ بالنسبة لمعظمنا، لا يتم نشر هذه الأخطاء على نطاق واسع، ولسوء الحظ بالنسبة لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، فإن الأمر ليس كذلك، وبالتالي فإن قضية حقيبة الأدوات المفقودة تتصدر الآن عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم.

وفقاً لصحيفة "مترو"، أمضت جاسمين مقبلي ولورال أوهارا

رواد فضاء ، ست ساعات و42 دقيقة خارج محطة الفضاء الدولية للعمل على الصيانة، بما في ذلك إصلاح مجموعة الطاقة الشمسية، في الفضاء، ومع ذلك، أثناء الاستعداد للعمل على صندوق إلكترونيات الاتصالات، رصد مراقبو الطيران حقيبة أدوات تدور في الفضاء.

وسرعان ما أجرت وكالة ناسا تقييمًا لمعرفة ما إذا كانت المجموعة ستصطدم بالمحطة الفضائية، ومع ذلك، فقد تم اعتبارها منخفضة المخاطر وتركت لتنجرف بعيدًا في الفضاء، ولم تكشف وكالة ناسا عن المسؤول عن حقيبة الأدوات.

قد يتساءل مراقبو الفضاء المتحمسون عن كيفية تمكن الحقيبة من الابتعاد عن الطاقم ومحطة الفضاء الدولية عندما كان الجميع يسافرون بنفس الزخم، ولكن على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الفضاء ليس فراغًا تمامًا.

هناك قدر ضئيل من السحب الجوي، مما يعني أنه عندما تنفصل العناصر عن محطة الفضاء الدولية المسرعة - التي تتحرك بسرعة 7.7 كيلومتر في الثانية - فإنها يمكن أن تنجرف بعيدًا عن متناول اليد، بالإضافة إلى ذلك، فإن وحدات EMU (وحدات التنقل خارج المركبة) الخاصة لرواد الفضاء لا تساعد على القيام بحركات سريعة ورشيقة لالتقاط أي شيء يضل.

أثناء السير في الفضاء، خطط رواد الفضاء لإزالة وتخزين صندوق إلكترونيات الاتصالات يسمى مجموعة الترددات الراديوية، ولكن لم يكن هناك ما يكفي من الوقت لإكمال العمل.

قام الثنائي برفع بعض العزل متعدد الطبقات لإجراء تقييم أفضل لكيفية التعامل مع المهمة قبل استبدال العزل وتأجيل المهمة إلى السير في الفضاء في المستقبل.

وقال مارك جارسيا المتحدث باسم ناسا: "خلال النشاط، فُقدت حقيبة أدوات واحدة عن غير قصد، ورصدت وحدات التحكم في الطيران حقيبة الأدوات باستخدام كاميرات المحطة الخارجية.

تمكنت السيدة مقبلي والسيدة أوهارا من إكمال أحد الهدفين الرئيسيين للسير في الفضاء، وهو استبدال إحدى مجموعات المحامل الـ 12 الموجودة على المفصل الدوار الشمسي ألفا للميناء، والذي يسمح للمصفوفات بتتبع الشمس وتوليد الكهرباء لتشغيل المحطة.

أخبر مركز التحكم في المهمة طاقم المحطة أن المجموعة الشمسية تعمل بشكل جيد بعد استبدال المحمل.

قام رواد الفضاء أيضًا بإزالة أداة تثبيت شريط المناولة للتحضير للتركيب المستقبلي لمجموعة الطاقة الشمسية المتدحرجة وقاموا بتكوين كابل كان يتداخل سابقًا مع كاميرا خارجية بشكل صحيح.