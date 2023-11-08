MENAFN - Youm7) أعلن تحالف التكنولوجيا (Tech Coalition) عن مبادرة Lantern، وهي مبادرة جديدة عبر صناعة التكنولوجيا لمشاركة التحذيرات حول المعتدين عبر الإنترنت.

وذكرت منصة ميتا -في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الأربعاء، أنها تتعاون مع المبادرة لأن حماية الأطفال على الإنترنت إحدى أهم التحديات التي تواجه صناعة التكنولوجيا اليوم، لكن المعتدي لا يُقصِر أنشطته على منصة واحدة فقط، لذلك تحتاج صناعة التكنولوجيا إلى التعاون معاً لحماية الأطفال ووقف المعتدين.

وقالت ميتا إنها عملت مع شركائها في تحالف التكنولوجيا Tech Coalition لإنشاء Lantern وهو برنامج عالمي جديد يتم إطلاقه اليوم، والذي يمكّن شركات التكنولوجيا الأعضاء في التحالف من مشاركة التحذيرات مع بعضها البعض حول الحسابات والسلوكيات التي تنتهك سياسات سلامة الأطفال الخاصة بها.

وتسمح المبادرة لشركات التكنولوجيا الأعضاء -مثل ميتا- بمشاركة مجموعة متنوعة من التحذيرات بأمان حول الحسابات والسلوكيات التي تنتهك سياسات سلامة الأطفال الخاصة بها.

كما يمكن لشركات التكنولوجيا الأعضاء في التحالف بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لإجراء تحقيقات على منصاتها الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال أنتيجون ديفيس، الرئيس العالمي للسلامة، ميتا: "لا يُقصِر المعتدون محاولاتهم لإيذاء الأطفال على المنصات الفردية، وتحتاج صناعة التكنولوجيا إلى التعاون لوقف المعتدين وحماية الأطفال على العديد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمونها، أمضينا أكثر من عقد من الزمن في الكفاح من أجل الحفاظ على أمان الصغار عبر الإنترنت، ويسعدنا أن نتشارك مع Tech Coalition وأقراننا في برنامج Lantern في هذا العمل الهام".

وأزالت منصات الروابط الإلكترونية (URL) التي أزالتها مسبقاً لانتهاكها سياسات سلامة الأطفال مع Lantern. استخدم فريق سلامة الأطفال المتخصص في ميتا هذه المعلومات لإجراء تحقيق أوسع في السلوكيات المخالفة المحتملة لهذه الروابط على منصاتنا.

أزال الفريق أكثر من 10,000 حساب شخصي وصفحة على فيسبوك وإنستجرام في سياق التحقيق. وفقاً لالتزاماتنا القانونية، قمنا بالإبلاغ عن الحسابات الشخصية، والصفحات، والحسابات المخالفة إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.