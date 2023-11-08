((بي نت)) تطلق برنامج تبادل المـــعـــرفـــة مـــــع Netlink Trust

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة شبكة البحرين بي نت، الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة البحرين، توقيع مذكرة اتفاق مع شركة NetLink Trust ،المصمم، الباني، المالك والمشغل لشبكة النطاق العريض الوطنية في سنغافورة، حيث ستقوم الشركتان بموجبها بإطلاق برنامج تبادل المعرفة لموظفيها.
وفي ظل هذا البرنامج، سيحظى موظفو بي نت و NetLink بفرصة زيارة المقرات الرئيسية والتعرف على كيفية تشغيل شبكة النطاق العريض الوطنية للشركتين، وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات مع أقرانهم، بالإضافة إلى تمكنهم من العمل بالانتداب. وسيعمل برنامج التبادل الدولي على تعزيز مكانة المملكة إقليميًا كمركز رائد لقطاع الاتصالات، ودعم الجهود الوطنية لتحفيز النمو والتحول الرقمي.
وبهذه المناسبة، صرّحت شيماء الحامد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة بي نت بقولها: «نحن سعداء للعمل مع شركة NetLink Trust على طرح برنامج تبادل بين مؤسساتنا، وذلك بغية المساهمة على نحو إيجابي في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات على صعيد المملكة. وسيعمل البرنامج كمنصة معرفية عالمية متكاملة لأعضاء فريقنا، تُمكنهم من اكتساب خبرات قيمة حول شبكة الألياف الضوئية الرائدة ضمن هذا القطاع. وإننا نتطلع للتعاون مع شركاء رئيسيين من جميع أنحاء العالم بهدف توفير فرص تدريب مهنية ونظرية للمواهب البحرينية».
وأضاف تيونج أون سينج، المدير الأول للعمليات في: NetLink
«نحن نرحب بفرصة التعاون مع شركة بي نت من خلال برنامج التبادل. ونتوقع أن تُمكن هذه المبادرة موظفينا من تبادل واعتماد أفضل الممارسات، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر والتعلم في كلا المنظمتين».
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