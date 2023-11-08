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((بي نت)) تطلق برنامج تبادل المـــعـــرفـــة مـــــع Netlink Trust

11/8/2023 4:31:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬بي‭ ‬نت،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تزويد‭ ‬خدمات‭ ‬شبكة‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ NetLink ‭ ‬ Trust ‭ ‬،المصمم،‭ ‬الباني،‭ ‬المالك‭ ‬والمشغل‭ ‬لشبكة‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سنغافورة،‭ ‬حيث‭ ‬ستقوم‭ ‬الشركتان‭ ‬بموجبها‭ ‬بإطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬لموظفيها‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬سيحظى‭ ‬موظفو‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬و‭ ‬ NetLink بفرصة‭ ‬زيارة‭ ‬المقرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تشغيل‭ ‬شبكة‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬الوطنية‭ ‬للشركتين،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬ومشاركة‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بالانتداب‭. ‬وسيعمل‭ ‬برنامج‭ ‬التبادل‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬إقليميًا‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحفيز‭ ‬النمو‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬شيماء‭ ‬الحامد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬لشركة‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ NetLink ‭ ‬ Trust ‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬برنامج‭ ‬تبادل‭ ‬بين‭ ‬مؤسساتنا،‭ ‬وذلك‭ ‬بغية‭ ‬المساهمة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المملكة‭. ‬وسيعمل‭ ‬البرنامج‭ ‬كمنصة‭ ‬معرفية‭ ‬عالمية‭ ‬متكاملة‭ ‬لأعضاء‭ ‬فريقنا،‭ ‬تُمكنهم‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬قيمة‭ ‬حول‭ ‬شبكة‭ ‬الألياف‭ ‬الضوئية‭ ‬الرائدة‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬وإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬رئيسيين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬تدريب‭ ‬مهنية‭ ‬ونظرية‭ ‬للمواهب‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تيونج‭ ‬أون‭ ‬سينج،‭ ‬المدير‭ ‬الأول‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭: ‬ NetLink
‬‮«‬نحن‭ ‬نرحب‭ ‬بفرصة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬التبادل‭. ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬تُمكن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬موظفينا‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬واعتماد‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬والتعلم‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬المنظمتين‮»‬‭.‬

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