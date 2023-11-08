((خليجي)) يحقق أرباحًا بقيمة 9.405 ملايين دينار للأشهر التسعة الأولى من العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬نتائجه‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬البنك‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬عائدة‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬بلغت‭ ‬2‭.‬454‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬4‭.‬074‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬بلغت‭ ‬39‭.‬76 % ،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الأساسية‭ ‬3‭.‬067‭ ‬فلوس‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬5‭.‬092‭ ‬فلوس‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الإيرادات‭ ‬قبل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬حسابات‭ ‬الاستثمار‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬21‭.‬905‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬16‭.‬722‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬بلغت‮

‬31‭.‬00 % ‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنتائج‭ ‬المالية‭ ‬للتسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬حقق‭ ‬المصرف‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬بلغت‮

‬9‭.‬405‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنةً‭ ‬مع‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬قدره‭ ‬10‭.‬884‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬بلغت‭ ‬13‭.‬59 % ،‭ ‬وبلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬إلى‭ ‬8‭.‬004‭ ‬فلوس،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬9‭.‬827‭ ‬فلوس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الإيرادات‭ ‬قبل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬حسابات‭ ‬الاستثمار‭ ‬للتسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬66‭.‬693‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬43‭.‬633‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬بلغت‭ ‬52‭.‬85 % ‭. ‬ويعود‭ ‬سبب‭ ‬الارتفاع‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬المصرف‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬التمويل‭ ‬والصكوك‭ ‬ورسوم‭ ‬وإيرادات‭ ‬أخرى‭.‬

وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬02 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬159‭.‬38‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬157‭.‬77‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وكذلك‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬بنسبة‭ ‬2.61 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬1 , 462.88‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1 , 425.69‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬الصكوك‭ ‬الاستثمارية‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬06 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬528‭.‬87‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬523‭.‬33‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وارتفعت‭ ‬موجودات‭ ‬التمويل‭ ‬والإجارة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬27 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬531‭.‬49‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬504‭.‬86‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجلت‭ ‬الودائع‭ ‬انخفاضًا‭ ‬طفيفًا‭ ‬بنسبة‭ ‬0.42 % ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬1 , 106.88‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1 , 111.53‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬البنك‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬صرح‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تُجسد‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬بنسق‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬أدائنا‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬مواصلتنا‭ ‬لجهودنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بنموذج‭ ‬عمل‭ ‬البنك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬والاتجاهات‭ ‬العصرية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬مُثمرة‭ ‬ومجالات‭ ‬تُلبي‭ ‬طموحنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬البنك‭ ‬وما‭ ‬يحققه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬بفضل‭ ‬نموذج‭ ‬عمل‭ ‬مبتكر‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والمبادرة‭ ‬الإيجابية‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التطورات‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬القصيبي‭: ‬‮«‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬يواجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬متفائلين‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بشأن‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬إطلاقنا‭ ‬لهويتنا‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وفق‭ ‬رؤيةٍ‭ ‬طموحة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬سنواصل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬قوتنا‭ ‬والفرص‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سنحافظ‭ ‬على‭ ‬نهجنا‭ ‬الاستباقي‭ ‬للاستجابة‭ ‬لأوضاع‭ ‬السوق‭ ‬واحتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬المتغيرة‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬توجيهاتهم‭ ‬السديدة‭ ‬ودعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬دافعًا‭ ‬قويًا‭ ‬لنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭. ‬كما‭ ‬يسرني‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لعملائنا‭ ‬ومساهمينا‭ ‬وموظفينا‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬الثابت‭ ‬والتزامهم‭ ‬تجاه‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬إنجازاتنا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتتحقق‭ ‬لولا‭ ‬ثقتهم‭ ‬وولاؤهم‭ ‬للبنك‮»‬‭.‬