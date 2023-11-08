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الخليج لصناعة البتروكيماويات تدشن مشروع ((الحوسبة السحابية - منارة))

11/8/2023 4:31:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬للثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭ (‬4.0‭) ‬وتماشيًا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع،‭ ‬دشنت‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬الموافق‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬مشروع‭ ‬نقل‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬لتخطيط‭ ‬موارد‭ ‬الشركة‭ (‬ SAP ‭ ‬ ECC -6‭) ‬إلى‭ (‬ SAP ‭ ‬ S ‭/‬4‭ ‬ HANA ‭) ‬على‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭.‬

وبتوجيه‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق،‭ ‬ومنح‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬الشركة‭ ‬لبناء‭ ‬كيان‭ ‬ذكي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬الأتمتة‭ ‬والرقمنة،‭ ‬وقدم‭ ‬المجلس‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬التطوير‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ (‬منارة‭).‬

وبهذه‭ ‬المناسب،‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بنجاح‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬ SAP ‭ ‬ S 4‭ ‬ HANA ،‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬سوف‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬تبسيط‭ ‬سير‭ ‬العمل،‭ ‬وتحسين‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وتقديم‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬لعملاء‭ ‬الشركة‭ ‬ومورديها‭ ‬وكذلك‭ ‬للشركاء‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬لأفراد‭ ‬فريق‭ ‬الشركة‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬بمهنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بجهودهم‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التحوّل‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭. ‬ومضى‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أظهر‭ ‬موظفونا‭ ‬قدرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬التكيف‭ ‬والمرونة،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالتعلم‭ ‬والابتكار،‭ ‬وهما‭ ‬أمران‭ ‬ضروريان‭ ‬لمواصلة‭ ‬نجاحاتنا،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التعرّف‭ ‬قريباً‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬الايجابيّة‭ ‬المتوقعة‭ ‬للتحسينات‭ ‬الجديدة‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬انطلق‭ ‬مشروع‭ (‬منارة‭) ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬بحضور‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستشاريين‭ ‬للعمل‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الشركة‭ ‬ومن‭ ‬الخارج،‭ ‬كما‭ ‬شكلت‭ ‬الشركة‭ ‬فريقا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬لتوضيح‭ ‬متطلبات‭ ‬المشروع‭ ‬وآلية‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والاجتماعات‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الاستشاري‭ ‬وفريق‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ SAP ‭. ‬وقد‭ ‬حرصت‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬النظام‭ ‬بالكامل‭ ‬مطبقا‭ ‬ويدار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أنظمة‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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