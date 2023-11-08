الخليج لصناعة البتروكيماويات تدشن مشروع ((الحوسبة السحابية - منارة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تزامنًا مع انطلاق الجيل الجديد للثورة الصناعية الرابعة (4.0) وتماشيًا مع استراتيجية النمو والتوسع، دشنت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات يوم الاحد الموافق 5 نوفمبر الجاري مشروع نقل النظام الحالي لتخطيط موارد الشركة ( SAP ECC -6) إلى ( SAP S /4 HANA ) على الحوسبة السحابية.
وبتوجيه من مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس كمال بن أحمد محمد وافق المجلس على خارطة الطريق، ومنح الضوء الأخضر لتنفيذ المبادرات من أجل تسريع استراتيجيات الشركة لبناء كيان ذكي من خلال تحسين الأتمتة والرقمنة، وقدم المجلس الدعم اللامحدود لتنفيذ مشروع التطوير الذي أطلق عليه اسم (منارة).
وبهذه المناسب، أعرب المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي الرئيس التنفيذي للشركة عن بالغ سعادته بنجاح تنفيذ مشروع الانتقال إلى نظام SAP S 4 HANA ، ما سيسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة كفاءة العمل بشكل كبير، مشيراً إلى أن النظام الجديد سوف يقود إلى تبسيط سير العمل، وتحسين الاتصالات، وتقديم نتائج أفضل لعملاء الشركة ومورديها وكذلك للشركاء.
كما أعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن بالغ تقديره لأفراد فريق الشركة الذين عملوا على تنفيذ المشروع بمهنية كبيرة، منوهاً بجهودهم الاستثنائية التي بذلوها خلال فترة التحوّل إلى النظام الجديد في وقت قياسي. ومضى قائلاً: «لقد أظهر موظفونا قدرة كبيرة على التكيف والمرونة، والالتزام بالتعلم والابتكار، وهما أمران ضروريان لمواصلة نجاحاتنا، ونتطلع إلى التعرّف قريباً على النتائج الايجابيّة المتوقعة للتحسينات الجديدة».
وقد انطلق مشروع (منارة) في شهر فبراير 2023 بحضور العديد من الاستشاريين للعمل من موقع الشركة ومن الخارج، كما شكلت الشركة فريقا تنفيذيا من مختلف الإدارات لتوضيح متطلبات المشروع وآلية تنفيذها من خلال العديد من ورش العمل والاجتماعات جنباً إلى جنب مع الفريق الاستشاري وفريق الدعم الفني من شركة SAP . وقد حرصت الشركة على أن يكون النظام بالكامل مطبقا ويدار من قبل أنظمة الحوسبة السحابية الموجودة في مملكة البحرين.
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