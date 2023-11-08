ينطلق الثلاثاء المقبل..((معرض الجواهر العربية)) يجمع 650 مشاركا من 30 دولة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يقام‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬المعرض‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ويجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬650‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دولة‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬أيام‭. ‬

وستعرض‭ ‬مجوهرات‭ ‬آسيا‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ميسيكا،‭ ‬وستيفن‭ ‬ويبستر،‭ ‬وإم‭ ‬جي‭ ‬باي‭ ‬مايان‭ ‬جعفر،‭ ‬وآي‭ ‬دبليو‭ ‬سي‭ ‬شافهاوزن،‭ ‬وبانيراي،‭ ‬وروجر‭ ‬دوبوي،‭ ‬وبوفيه،‭ ‬وليبيه،‭ ‬وأراميديس،‭ ‬وأرنولد‭ ‬وأولاده‭.‬

كما‭ ‬يقدم‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬أيضًا‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬راقية‭ ‬مثل‭ ‬غراف،‭ ‬وروبرتو‭ ‬كوين،‭ ‬وباتيك‭ ‬فيلبي،‭ ‬وشوبارد،‭ ‬وهوبلوت،‭ ‬وجيجر‭ ‬لو‭ ‬كولتر،‭ ‬وبياجيه،‭ ‬وبريجيت،‭ ‬وجيرالد‭ ‬تشارلز،‭ ‬وغراند‭ ‬سيكو،‭ ‬وأيه‭ ‬لانج‭ ‬سوهن،‭ ‬وأوميغا،‭ ‬وتاغ‭ ‬هوير،‭ ‬وفاشرون‭ ‬كونستانتين،‭ ‬تشارلز‭ ‬أودين‭ ‬وسيروس‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الوافدين‭ ‬الجدد‭ ‬إلى‭ ‬حدث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مجوهرات‭ ‬جوهرة،‭ ‬ومجوهرات‭ ‬جي‭ ‬حكيم،‭ ‬وفيفيان‭ ‬وفلاديمير‭.‬

سيقام‭ ‬المعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬قاعات‭ ‬وتضم‭:‬

o ‭ ‬غرفة‭ ‬لكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬ونادي‭ ‬للتواصل‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكة‭ ‬العلاقات‭. ‬

o ‭ ‬جناح‭

‬ Rising ‭ ‬ Stars ،‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬لمصممي‭ ‬المجوهرات‭ ‬الشباب‭ ‬فرصة‭ ‬لعرض‭ ‬تصاميمهم‭. ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬مجوهرات‭ ‬مرمري،‭ ‬وفان‭ ‬دين‭ ‬أبيلي،‭ ‬ومجوهرات‭ ‬ليبلانك،‭ ‬ومجوهرات‭ ‬إمباير‭.‬

o ‭ ‬يقدم‭ ‬سوق‭ ‬الذهب‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬المجوهرات‭ ‬الذهبية‭ ‬الرائعة‭ ‬من‭ ‬العارضين‭ ‬المشهورين‭. ‬وتشمل‭ ‬قائمة‭ ‬العارضين‭ ‬السراج‭ ‬لآلئ‭ ‬وألماس،‭ ‬ومجوهرات‭ ‬الصفا،‭ ‬ومجوهرات‭ ‬هلا،‭ ‬ومجوهرات‭ ‬زمردة،‭ ‬ومجوهرات‭ ‬فيكرام،‭ ‬ومجوهرات‭ ‬الهدى‭.‬

o ‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬لساعات‭ ‬اليد‭ ‬لعشاق‭ ‬الساعات‭ ‬وهواة‭ ‬جمع‭ ‬الساعات‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭.‬

o ‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬أكاديمية‭ ‬دبي‭ ‬للتصميم‭ ‬المرموقة،‭ ‬والتي‭ ‬تلبي‭ ‬جميع‭ ‬مستويات‭ ‬الخبرة،‭ ‬من‭ ‬المبتدئين‭ ‬إلى‭ ‬الطلاب‭ ‬المتقدمين‭. ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬رسم‭ ‬وصناعة‭ ‬المجوهرات‭.‬

o ‭ ‬عقد‭ ‬برنامج‭ ‬حواري‭ ‬شامل‭ ‬حصرياً‭ ‬لعشاق‭ ‬المجوهرات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬ Diamond ‭ ‬ Dialogues ‭. ‬وهو‭ ‬مصمم‭ ‬حصريًا‭ ‬لعشاق‭ ‬المجوهرات‭. ‬

قائمة‭ ‬المتحدثين‭ ‬لدينا‭ ‬تشمل‭:‬

. ‭ ‬كاترينا‭ ‬بيريز‭: ‬قطع‭ ‬مجوهرات‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنها‭.‬

. ‭ ‬تريسي‭ ‬إليسون‭: ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬قوة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤثرين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭.‬

. ‭ ‬ريناد‭ ‬العمودي‭: ‬أناقة‭ ‬خالدة‭: ‬رحلة‭ ‬ريناد‭ ‬العمودي‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات‭ ‬الفاخرة‭.‬

. ‭ ‬سارة‭ ‬هو‭: ‬الكوكب‭ ‬الثمين‭: ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المجوهرات‭ ‬الراقية‭.‬

. ‭ ‬نور‭ ‬محسن،‭ ‬تصميم‭ ‬مثل‭ ‬النخبة‭: ‬سر‭ ‬النجاح‭.‬

. ‭ ‬عبير‭ ‬المعتوق،‭ ‬ابحث‭ ‬عن‭ ‬جوهرتك‭ ‬الداخلية‭.‬

. ‭ ‬نوران‭ ‬مرمري‭: ‬صندوق‭ ‬مجوهراتك‭ ‬الخالد‭.‬

البرنامج‭ ‬متاح‭ ‬مجانا‭ ‬لجميع‭ ‬زوار‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭: ‬‮«‬إن‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬هو‭ ‬أولويتنا‭ ‬القصوى،‭ ‬ونعلن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬عالميين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭. ‬كما‭ ‬سنقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬جناح‭ ‬ Rising ‭ ‬ Stars ‭ ‬مجدداً‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬الجناح‭ ‬لمصممي‭ ‬المجوهرات‭ ‬الشباب‭ ‬فرصة‭ ‬لعرض‭ ‬تصاميمهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬الحصرية‭ ‬أصبحت‭ ‬البحرين‭ ‬مركزاً‭ ‬رئيسيا‭ ‬لعرض‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الثمينة‭ ‬وطرح‭ ‬التصاميم‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬والمعاصرة‭ ‬والحصرية،‭ ‬وتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬المصنوعة‭ ‬باحترافية‭ ‬عالية،‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬والاصدارات‭ ‬المحدودة‭ ‬لسوق‭ ‬المقتنيين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬يقدم‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ميزة‭ ‬جديدة‭ ‬تماماً‭ ‬وهو‭ ‬جناح‭ ‬الزفاف‭ ‬هو‭ ‬جناح‭ ‬شامل‭ ‬لجميع‭ ‬احتياجات‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬الخاص‭ ‬بك،‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬إلى‭ ‬التنفيذ‭ ‬وما‭ ‬بعده‭. ‬خدمات‭ ‬الزفاف،‭ ‬خبراء‭ ‬التجميل،‭ ‬الهدايا،‭ ‬أغطية‭ ‬الرأس‭ ‬والإكسسوارات،‭ ‬الفنادق،‭ ‬الكعك‭ ‬والمعجنات،‭ ‬ديكور‭ ‬المنزل،‭ ‬والأزياء‭ ‬الفاخرة‭ ‬ – ‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭. ‬وتشمل‭ ‬بعض‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬مثل‭ ‬أزياء‭ ‬نسيم‭ ‬الأندلس‭ ‬وبليسينج‭ ‬سارل،‭ ‬بي‭ ‬بلوميد‭ ‬سال،‭ ‬مريم‭ ‬المحميد،‭ ‬جول،‭ ‬فندق‭ ‬فور‭ ‬سيزون،‭ ‬أورانجيري‭ ‬كيك،‭ ‬غرفة‭ ‬وسن‭.‬

وستتضمن‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬عرض‭ ‬أزياء‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬يعرض‭ ‬أحدث‭ ‬اتجاهات‭ ‬الموضة‭ ‬والمجوهرات‭ ‬من‭ ‬مصممين‭ ‬عالميين،‭ ‬وثلاثة‭ ‬عروض‭ ‬يومية‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساءً‭ ‬و8‭:‬30‭ ‬مساءً‭ ‬و10‭ ‬مساءً‭.‬

وستقام‭ ‬النسخة‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬القاعات‭

‬3،‭ ‬5،‭ ‬6،‭ ‬7،‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬