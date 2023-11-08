ينطلق الثلاثاء المقبل..((معرض الجواهر العربية)) يجمع 650 مشاركا من 30 دولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يقام معرض الجواهر العربية خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، حيث يعد المعرض الحدث الأبرز في مجال المجوهرات والساعات على مستوى الشرق الأوسط، ويجمع أكثر من 650 مشاركا من 30 دولة لمدة 5 أيام.
وستعرض مجوهرات آسيا مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الفاخرة في معرض الجواهر العربية، بما في ذلك ميسيكا، وستيفن ويبستر، وإم جي باي مايان جعفر، وآي دبليو سي شافهاوزن، وبانيراي، وروجر دوبوي، وبوفيه، وليبيه، وأراميديس، وأرنولد وأولاده.
كما يقدم مركز البحرين للمجوهرات أيضًا علامات تجارية راقية مثل غراف، وروبرتو كوين، وباتيك فيلبي، وشوبارد، وهوبلوت، وجيجر لو كولتر، وبياجيه، وبريجيت، وجيرالد تشارلز، وغراند سيكو، وأيه لانج سوهن، وأوميغا، وتاغ هوير، وفاشرون كونستانتين، تشارلز أودين وسيروس. ومن بين الوافدين الجدد إلى حدث هذا العام مجوهرات جوهرة، ومجوهرات جي حكيم، وفيفيان وفلاديمير.
سيقام المعرض هذا العام في 5 قاعات وتضم:
o غرفة لكبار الشخصيات ونادي للتواصل وتوسيع شبكة العلاقات.
o جناح
Rising Stars ، الذي يتيح لمصممي المجوهرات الشباب فرصة لعرض تصاميمهم. والتي تشمل علامات تجارية جديدة مثل مجوهرات مرمري، وفان دين أبيلي، ومجوهرات ليبلانك، ومجوهرات إمباير.
o يقدم سوق الذهب فرصة فريدة لاستكشاف المجوهرات الذهبية الرائعة من العارضين المشهورين. وتشمل قائمة العارضين السراج لآلئ وألماس، ومجوهرات الصفا، ومجوهرات هلا، ومجوهرات زمردة، ومجوهرات فيكرام، ومجوهرات الهدى.
o منطقة مخصصة لساعات اليد لعشاق الساعات وهواة جمع الساعات على حدٍ سواء.
o ورش العمل التي تقدمها أكاديمية دبي للتصميم المرموقة، والتي تلبي جميع مستويات الخبرة، من المبتدئين إلى الطلاب المتقدمين. مما يساعد الطلاب على رسم وصناعة المجوهرات.
o عقد برنامج حواري شامل حصرياً لعشاق المجوهرات هذا العام على مسرح Diamond Dialogues . وهو مصمم حصريًا لعشاق المجوهرات.
قائمة المتحدثين لدينا تشمل:
. كاترينا بيريز: قطع مجوهرات لا غنى عنها.
. تريسي إليسون: الكشف عن قوة التعاون بين المؤثرين في صناعة المجوهرات.
. ريناد العمودي: أناقة خالدة: رحلة ريناد العمودي في صناعة الساعات الفاخرة.
. سارة هو: الكوكب الثمين: الاستدامة في المجوهرات الراقية.
. نور محسن، تصميم مثل النخبة: سر النجاح.
. عبير المعتوق، ابحث عن جوهرتك الداخلية.
. نوران مرمري: صندوق مجوهراتك الخالد.
البرنامج متاح مجانا لجميع زوار معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية.
وبهذه المناسبة، قال محمد إبراهيم، المدير العام للمعارض في إنفورما ماركتس: «إن رضا العملاء هو أولويتنا القصوى، ونعلن هذا العام عن تقديم العديد من ورش العمل مع خبراء عالميين في مجال صناعة المجوهرات. كما سنقوم بتقديم جناح Rising Stars مجدداً بعد النجاح الباهر الذي حققه السنة الماضية، حيث يتيح الجناح لمصممي المجوهرات الشباب فرصة لعرض تصاميمهم».
وأضاف قائلا: «من خلال معرض الجواهر العربية الحصرية أصبحت البحرين مركزاً رئيسيا لعرض المجوهرات والساعات الثمينة وطرح التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة والحصرية، وتقديم مجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات المصنوعة باحترافية عالية، والأحجار الكريمة والاصدارات المحدودة لسوق المقتنيين في الشرق الأوسط».
كما يقدم معرض الجواهر العربية ميزة جديدة تماماً وهو جناح الزفاف هو جناح شامل لجميع احتياجات حفل الزفاف الخاص بك، من التخطيط إلى التنفيذ وما بعده. خدمات الزفاف، خبراء التجميل، الهدايا، أغطية الرأس والإكسسوارات، الفنادق، الكعك والمعجنات، ديكور المنزل، والأزياء الفاخرة – كل ذلك تحت سقف واحد. وتشمل بعض العلامات التجارية مثل أزياء نسيم الأندلس وبليسينج سارل، بي بلوميد سال، مريم المحميد، جول، فندق فور سيزون، أورانجيري كيك، غرفة وسن.
وستتضمن الجواهر العربية عرض أزياء مدة خمسة أيام، يعرض أحدث اتجاهات الموضة والمجوهرات من مصممين عالميين، وثلاثة عروض يومية تبدأ في الساعة 6 مساءً و8:30 مساءً و10 مساءً.
وستقام النسخة 31 من معرض الجواهر العربية في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 في القاعات
3، 5، 6، 7، 8 في مركز البحرين العالمي للمعارض.
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