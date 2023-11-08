البحرين تشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شاركت البحرين في المعرض الوطني لمعرض الصين الدولي للاستيراد للمرة الأولى. تصميم الجناح
مليء
بالعناصر البحرينية، حيث تأخذ نظام الألوان من اللونين الأحمر والأبيض لعلم البحرين ويرمز شكل منطقة الاستراحة حول قاعة الجناح إلى ساحل البحرين الجميل.
وفي الوقت نفسه، يجتذب عرض حي لكتابة الخط العربي ونشاط لارتداء الأزياء البحرينية التقليدية بالجناح للعديد من الزوار.
كما يوجد في
الجناح
معروضات متنوعة جلبها العارضون
البحرينيون، مثل منتجات الألمنيوم والذهب واللؤلؤ وماء الورد والساعات المصنوعة يدويا وغيرها. يرجى متابعة الكاميرا لزيارة جناح البحرين بمعرض الصين الدولي للاستيراد.
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