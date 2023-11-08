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البحرين تشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد

11/8/2023 4:31:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شاركت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الوطني‭ ‬لمعرض‭ ‬الصين‭ ‬الدولي‭ ‬للاستيراد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬تصميم‭ ‬الجناح‮
‬مليء
بالعناصر‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬تأخذ‭ ‬نظام‭ ‬الألوان‭ ‬من‭ ‬اللونين‭ ‬الأحمر‭ ‬والأبيض‭ ‬لعلم‭ ‬البحرين‭ ‬ويرمز‭ ‬شكل‭ ‬منطقة‭ ‬الاستراحة‭ ‬حول‭ ‬قاعة‭ ‬الجناح‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬البحرين‭ ‬الجميل‭.‬‮


‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬يجتذب‭ ‬عرض‭ ‬حي‭ ‬لكتابة‭ ‬الخط‭ ‬العربي‭ ‬ونشاط‭ ‬لارتداء‭ ‬الأزياء‭ ‬البحرينية‭ ‬التقليدية‭ ‬بالجناح‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭.‬


‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬في‮
‬الجناح
معروضات‭ ‬متنوعة‭ ‬جلبها‭ ‬العارضون‮
‬البحرينيون،‭ ‬مثل‭ ‬منتجات‭ ‬الألمنيوم‭ ‬والذهب‭ ‬واللؤلؤ‭ ‬وماء‭ ‬الورد‭ ‬والساعات‭ ‬المصنوعة‭ ‬يدويا‭ ‬وغيرها‭. ‬يرجى‭ ‬متابعة‭ ‬الكاميرا‭ ‬لزيارة‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬بمعرض‭ ‬الصين‭ ‬الدولي‭ ‬للاستيراد‭.‬

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