بزيادة نسبتها 15%..((التكافل الدولية)) تحقق أرباحاً بقيمة 1.149 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اعتمد مجلس إدارة شركة التكافل الدولية نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، والتي تم إعدادها وفق المعايير المحاسبية الإسلامية الجديدة FAS 42 , 43 – FAS 30 والموازية للمعايير المحاسبية الدولية. IFRS 17 – IFRS 9
بلغ صافي الربح العائد على المساهمين 245 ألف دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنةً بصافي ربح قدره 320 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 23 % . وبلغ العائد على السهم 2 , 88 فلس مقارنة بـ3 , 77 فلوس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الربح الشامل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م 118 ألف دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 451 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 74. %
بلغ إجمالي أرباح الشركة 498 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ100 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. وحقق صندوق المشاركين فائضاً قدره 254 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بعجز قدره 220 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق.
كما حقق صندوق المساهمين ربحاً قدره 245 ألف دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بربح قدره 320 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 23 % .
كما بلغت اشتراكات التكافل المثبتة 5 , 922 ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنة بـ5 , 571 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 6 % وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 4 , 321 ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023م مقارنة بـ4 , 832 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض نسبته 11 % .
أما بالنسبة لنتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، فقد بلغ صافي ربح المساهمين 673 ألف دينار بحريني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنةً بصافي ربح قدره 645 ألف دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 4 % . وبلغ العائد على السهم 7 , 92 فلوس مقارنة بـ 7 , 58 فلوس للسهم لنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ الدخل الشامل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، 421 ألف دينار بحريني مقارنة بربح شامل قدره 473 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 11 % .
وبلغ إجمالي أرباح الشركة 1.149 مليون دينار بحريني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 998 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 15 % . وحقق صندوق المشاركين فائضاً قدره 476 ألف دينار بحريني خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بفائض قدره 353 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 35 % . كما حقق صندوق المساهمين ربحاً قدره 673 ألف دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنة بربح قدره 645 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة نسبتها 4 % .
كما بلغت اشتراكات التكافل المثبتة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، 18.204 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 17.766 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 2.4 % . وبلغت تكاليف التكافل المتكبدة 14.061 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م مقارنة بـ 13.843 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق بزيادة طفيفة نسبتها 1.5 % .
بلغ مجموع حقوق الملكية 11 , 544 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2023م مقارنةً بـ11.547 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2022م.
وبلغ إجمالي أصول الشركة 40 , 882 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2023م مقارنة بـ38.503 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2022م، بزيادة نسبتها 6 % .
وعلى هامش النتائج المالية أعرب إبراهيم الريس رئيس مجلس الإدارة عن امتنان مجلس إدارة الشركة للنتائج التي تحققت خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م، والتي جاءت وفق الموازنة التقديرية للشركة التي أقرها مجلس الإدارة نهاية العام الماضي، وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر في معدلات نسب الخسارة في السوق ناهيك عن التأثير المحاسبي جراء تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة والتي طالت النهج المتبع في تحديد المخصصات والاحتياطيات الفنية. يأتي ذلك في الوقت الذي يدفع فيه مجلس الإدارة نحو دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع التأمين من أجل تحقيق نمو مستدام خاصة فيما يتعلق بقطاع التأمين إذ تُعَوِل الشركة على نشر التوعية المسئولة واستكشاف الحلول المبتكرة لدمج مبادئ الاستدامة في قطاع التأمين حيث تنظم الشركة في الشهر القادم الحدث الاول من نوعه في المملكة لتعزيز الاستدامة في قطاع التأمين. من جانبه قال عصام الانصاري الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة قد حازت مؤخراً على تصنيف ائتماني بدرجة ( A -) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف العالمية AM Best إذ تعد شركة التأمين التكافلي الوحيدة المصنفة بدرجة A -
وتحافظ بذلك على ريادتها ضمن فئة التصنيف المالي والائتماني في المملكة والذي يعكس متانة المركز المالي وكفاءة الأداء التشغيلي. مضيفاً أن الشركة تعد أول شركة مساهمة تعلن عن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية. كما أضاف بأنه في إطار الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للعملاء فقد افتتحت في نهاية الربع الثالث فرعاً جديداً خاصاً بمطالبات السيارات في مجمع الدانة والذي تم تصميمه ليوفر سهولة وراحة الوصول إليه من قبل عملاء الشركة حيث يعمل الفرع على مدى ستة أيام في الاسبوع من أجل تقديم تجربة متميزة لعملائها.
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