بزيادة نسبتها 15%..((التكافل الدولية)) تحقق أرباحاً بقيمة 1.149 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اعتمد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬نتائج‭ ‬الشركة‭ ‬المالية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬المحاسبية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الجديدة‭ ‬ FAS ‭ ‬42 ‭,‬ 43‭ ‬ – ‭ ‬ FAS ‭ ‬30‭ ‬والموازية‭ ‬للمعايير‭ ‬المحاسبية‭ ‬الدولية‭.‬ IFRS ‭ ‬17‭ ‬ – ‭ ‬ IFRS ‭ ‬9‭ ‬

بلغ‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭ ‬245‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬مقارنةً‭ ‬بصافي‭ ‬ربح‭ ‬قدره‭ ‬320‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬23 ‭%‬ ‭. ‬وبلغ‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬السهم‭ ‬2 ‭,‬ 88‭ ‬فلس‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ3 ‭,‬ 77‭ ‬فلوس‭ ‬للسهم‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬الربح‭ ‬الشامل‭ ‬للأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬118‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بربح‭ ‬شامل‭ ‬قدره‭ ‬451‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بنسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬74‭.‬ ‭%‬

بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬أرباح‭ ‬الشركة‭ ‬498‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وحقق‭ ‬صندوق‭ ‬المشاركين‭ ‬فائضاً‭ ‬قدره‭ ‬254‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬مقارنة‭ ‬بعجز‭ ‬قدره‭ ‬220‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.

‬كما‭ ‬حقق‭ ‬صندوق‭ ‬المساهمين‭ ‬ربحاً‭ ‬قدره‭ ‬245‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بربح‭ ‬قدره‭ ‬320‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬23 ‭%‬ ‭.‬

كما‭ ‬بلغت‭ ‬اشتراكات‭ ‬التكافل‭ ‬المثبتة‭ ‬5 ‭,‬ 922‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023م‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ5 ‭,‬ 571‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬6 ‭%‬ ‭ ‬وبلغت‭ ‬تكاليف‭ ‬التكافل‭ ‬المتكبدة‭ ‬4 ‭,‬ 321‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023م‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ4 ‭,‬ 832‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬11 ‭%‬ ‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنتائج‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬المساهمين‭ ‬673‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬مقارنةً‭ ‬بصافي‭ ‬ربح‭ ‬قدره‭ ‬645‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬4 ‭%‬ ‭. ‬وبلغ‭ ‬العائد‭ ‬على‭ ‬السهم‭ ‬7 ‭,‬ 92‭ ‬فلوس‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬7 ‭,‬ 58‭ ‬فلوس‭ ‬للسهم‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬421‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بربح‭ ‬شامل‭ ‬قدره‭ ‬473‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬11 ‭%‬ ‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬أرباح‭ ‬الشركة‭ ‬1‭.‬149‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬998‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬15 ‭%‬ ‭. ‬وحقق‭ ‬صندوق‭ ‬المشاركين‭ ‬فائضاً‭ ‬قدره‭ ‬476‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بفائض‭ ‬قدره‭ ‬353‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬35 ‭%‬ ‭. ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬صندوق‭ ‬المساهمين‭ ‬ربحاً‭ ‬قدره‭ ‬673‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬مقارنة‭ ‬بربح‭ ‬قدره‭ ‬645‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬4 ‭%‬ ‭.‬

كما‭ ‬بلغت‭ ‬اشتراكات‭ ‬التكافل‭ ‬المثبتة‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬18‭.‬204‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬17.766‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬2‭.‬4 ‭%‬ ‭. ‬وبلغت‭ ‬تكاليف‭ ‬التكافل‭ ‬المتكبدة‭ ‬14‭.‬061‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬13‭.‬843‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بزيادة‭ ‬طفيفة‭ ‬نسبتها‭ ‬1‭.‬5 ‭%‬ ‭.‬

بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬11 ‭,‬ 544‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ11‭.‬547‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬أصول‭ ‬الشركة‭ ‬40 ‭,‬ 882‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ38‭.‬503‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬6 ‭%‬ ‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬أعرب‭ ‬إبراهيم‭ ‬الريس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬امتنان‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬للنتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬وفق‭ ‬الموازنة‭ ‬التقديرية‭ ‬للشركة‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الارتفاع‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬نسب‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬التأثير‭ ‬المحاسبي‭ ‬جراء‭ ‬تطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬المحاسبية‭ ‬الجديدة‭ ‬والتي‭ ‬طالت‭ ‬النهج‭ ‬المتبع‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬المخصصات‭ ‬والاحتياطيات‭ ‬الفنية‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬فيه‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬نحو‭ ‬دمج‭ ‬العوامل‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقطاع‭ ‬التأمين‭ ‬إذ‭ ‬تُعَوِل‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬التوعية‭ ‬المسئولة‭ ‬واستكشاف‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬لدمج‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬حيث‭ ‬تنظم‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭ ‬الحدث‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عصام‭ ‬الانصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬حازت‭ ‬مؤخراً‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬ائتماني‭ ‬بدرجة‭ (‬ A ‭-) ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستقرة‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية‭ ‬ AM ‭ ‬ Best ‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭ ‬الوحيدة‭ ‬المصنفة‭ ‬بدرجة‭ ‬ A ‭-

‬وتحافظ‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬ريادتها‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬التصنيف‭ ‬المالي‭ ‬والائتماني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬متانة‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬وكفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬التشغيلي‭. ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تعد‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬المحاسبية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬هيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للعملاء‭ ‬فقد‭ ‬افتتحت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬فرعاً‭ ‬جديداً‭ ‬خاصاً‭ ‬بمطالبات‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الدانة‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬ليوفر‭ ‬سهولة‭ ‬وراحة‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عملاء‭ ‬الشركة‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬الفرع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الاسبوع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬لعملائها‭.

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