((إنفراكورب)) شريكا رئيسيا في منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة أمس إبرام شراكة مع شركة انفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، لتكون شريكا رئيسيا للمنتدى بنسخته الثانية والتي من المزمع تنظيمها بتاريخ 9 يناير 2024 في مملكة البحرين تحت رعاية الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ تحت عنوان «تحقيق الحياد الكربوني الصفري – طرق تسريع التنفيذ» لدعم الجهود الإقليمية في خفض الانبعاثات الكربونية.
وتعتبر شراكة 2024 الثانية من نوعها لشركة انفراكورب كشريك رئيسي للمنتدى، حيث جرت مراسم توقيعها في مقر شركة انفراكورب في الهاربر هاوس بمرفأ البحرين المالي، بحضور كل من حازم عبدالكريم الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية في شركة انفراكورب، وزهراء طاهر المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس المؤسس والمنظم للمنتدى.
وتؤكد الشراكة المتواصلة لشركة انفراكورب مع المنتدى مدى التزام الشركة في دعم المشاريع والمبادرات التي تعزز من الجهود المناخية في المجتمعات التي تستثمر فيها وتطور بنيتها التحتية بما يساعد على تسريع التحول الى مستقبل أكثر استدامة واخضرارا. وتضم اليوم محفظة الشركة التي تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا مشاريع عقارية وبنية تحتية.
وستسهم شراكة شركة إنفراكورب في تحقيق أهداف المنتدى لتعزيز دور شركات القطاع الخاص للوصول الى الحياد الكربوني الصفري، حيث سيشارك أكثر من 500 مشارك في المنتدى، من صناع القرار بعدة قطاعات ومختصين في الاستدامة. وسيركز جدول أعمال المنتدى على إيجاد الحلول الكفيلة بتسريع خطى خفض الانبعاثات الكربونية، حيث سيتم تنظيم جلسات حوارية تضم مسؤولين حكوميين وقادة الأعمال وخبراء المناخ وسيشارك كذلك خبراء انفراكورب في تشارك المعرفة والخبرات مع الشركاء والمشاركين في المنتدى بعدة فعاليات، مع الاستفادة من تجربة الشركة في عدة مجالات رئيسية للتحول الى الحياد الكربوني الصفري.
وبهذه المناسبة، علق حازم عبدالكريم الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية في شركة انفراكورب بالقول: «يسرّنا الإعلان عن شراكة انفراكورب مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة للعام الثاني على التوالي. حيث تصبح الجهود المبذولة في سبيل التحول الى الحياد الكربوني الصفري امرا ملحا كل عام ونحن بدورنا ملتزمون للغاية لجعل اصولنا ونموذج عملنا أكثر استدامة الى جانب دعم رحلة الاستدامة في المجتمعات والاقتصاديات التي ننشط ونستثمر فيها. نحن فخورون بإنجازاتنا المتحققة حتى الآن من ضمنها إصدار صكوك خضراء كأول شركة بحرينية، وسنواصل الابتكار والتعاون لدعم جهود مملكة البحرين لتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060».
من جانبها، أضافت ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس بالقول: «نحن سعداء بالإعلان عن شركة انفراكورب شريكا رئيسيا للنسخة الثانية من المنتدى المخصص لدعم المؤسسات والشركات للتحول الى الحياد الكربوني الصفري على مستوى المنطقة ككل، ونقدر دعمهم المستمر للمنتدى على اعلى مستوى. وقد أسهمت الشركة خلال العام الماضي بلعب دور مهم في دعم الاجندة السنوية لفعاليات المنتدى ومساعدتنا في تعزيز مهمتنا لزيادة التوعية وقيادة دفة الجهود المناخية على صعيد القطاع الخاص. ونتطلع قدماً إلى عام آخر من التعاون المثمر مع انفراكورب والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الفريدة لإبراز الواقع الإيجابي للشركات في قيادة التغيير وإقامة الأعمال وتشغيل النماذج والأصول التي تناسب مستقبلا أكثر استدامة واخضرارا».
وتضم قائمة الشركاء الشريك الرئيسي في المنتدى – ABC بنك وشركاء المنتدى كل من شركة ايه بي ام تيرمينالز البحرين وصندوق العمل تمكين والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) ومكتب الزعبي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، إضافة الى الشركاء الإعلاميين BFT و OGN .
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