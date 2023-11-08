((إنفراكورب)) شريكا رئيسيا في منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬أمس‭ ‬إبرام‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬انفراكورب،‭ ‬الشركة‭ ‬المختصة‭ ‬بأنشطة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬لتكون‭ ‬شريكا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للمنتدى‭ ‬بنسخته‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المزمع‭ ‬تنظيمها‭ ‬بتاريخ‭ ‬9‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬ – ‭ ‬طرق‭ ‬تسريع‭ ‬التنفيذ‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭.‬

وتعتبر‭ ‬شراكة‭ ‬2024‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لشركة‭ ‬انفراكورب‭ ‬كشريك‭ ‬رئيسي‭ ‬للمنتدى،‭ ‬حيث‭ ‬جرت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬انفراكورب‭ ‬في‭ ‬الهاربر‭ ‬هاوس‭ ‬بمرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي،‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حازم‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬الادارية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬انفراكورب،‭ ‬وزهراء‭ ‬طاهر‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس‭ ‬المؤسس‭ ‬والمنظم‭ ‬للمنتدى‭. ‬

وتؤكد‭ ‬الشراكة‭ ‬المتواصلة‭ ‬لشركة‭ ‬انفراكورب‭ ‬مع‭ ‬المنتدى‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬المناخية‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬تستثمر‭ ‬فيها‭ ‬وتطور‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬واخضرارا‭. ‬وتضم‭ ‬اليوم‭ ‬محفظة‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬افريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭.‬

وستسهم‭ ‬شراكة‭ ‬شركة‭ ‬إنفراكورب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المنتدى‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري،‭ ‬حيث‭ ‬سيشارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬بعدة‭ ‬قطاعات‭ ‬ومختصين‭ ‬في‭ ‬الاستدامة‭. ‬وسيركز‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتسريع‭ ‬خطى‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬تضم‭ ‬مسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وخبراء‭ ‬المناخ‭ ‬وسيشارك‭ ‬كذلك‭ ‬خبراء‭ ‬انفراكورب‭ ‬في‭ ‬تشارك‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬بعدة‭ ‬فعاليات،‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬رئيسية‭ ‬للتحول‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬حازم‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬الادارية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬انفراكورب‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬شراكة‭ ‬انفراكورب‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬حيث‭ ‬تصبح‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬امرا‭ ‬ملحا‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ونحن‭ ‬بدورنا‭ ‬ملتزمون‭ ‬للغاية‭ ‬لجعل‭ ‬اصولنا‭ ‬ونموذج‭ ‬عملنا‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬رحلة‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬والاقتصاديات‭ ‬التي‭ ‬ننشط‭ ‬ونستثمر‭ ‬فيها‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بإنجازاتنا‭ ‬المتحققة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬خضراء‭ ‬كأول‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية،‭ ‬وسنواصل‭ ‬الابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أضافت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬انفراكورب‭ ‬شريكا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للنسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬المخصص‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬للتحول‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬ككل،‭ ‬ونقدر‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬للمنتدى‭ ‬على‭ ‬اعلى‭ ‬مستوى‭. ‬وقد‭ ‬أسهمت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاجندة‭ ‬السنوية‭ ‬لفعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬ومساعدتنا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مهمتنا‭ ‬لزيادة‭ ‬التوعية‭ ‬وقيادة‭ ‬دفة‭ ‬الجهود‭ ‬المناخية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬ونتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬انفراكورب‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهم‭ ‬وتجاربهم‭ ‬الفريدة‭ ‬لإبراز‭ ‬الواقع‭ ‬الإيجابي‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬التغيير‭ ‬وإقامة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتشغيل‭ ‬النماذج‭ ‬والأصول‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬مستقبلا‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬واخضرارا‮»‬‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الشركاء‭ ‬الشريك‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬ – ‭ ‬ ABC ‭ ‬بنك‭ ‬وشركاء‭ ‬المنتدى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ايه‭ ‬بي‭ ‬ام‭ ‬تيرمينالز‭ ‬البحرين‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬والشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬ومكتب‭ ‬الزعبي‭ ‬وشركاه‭ ‬للمحاماة‭ ‬والاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬وغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الشركاء‭ ‬الإعلاميين‭ ‬ BFT ‭ ‬و OGN ‭.‬