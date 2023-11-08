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دعم ريف يمتد للثمار والأشجار

11/8/2023 4:30:44 AM
(MENAFN- Al Watan) شدد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، على أن الدعم المقدم من ((ريف)) يساعد صغار المزارعين لتحسين أحوالهم الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس مقتصراً على كمية الإنتاج من الثمار فقط، بل يشمل أيضاً الأصول كالأشجار.
وأضاف، أن مكتب الوزارة بالأحساء، حريص على إضافة بعض المحاصيل ذات الميز النسبية الخاصة، حيث إن الأحساء تزخر بوجود عديد من المحاصيل، وجاري العمل مع إدارة البرنامج لاعتماد إضافتها.
التنمية الريفية
كشف الخليل لـ((الوطن))، 9 مزايا نسبية في المنطقة الشرقية، للاستفادة من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ((ريف))، أبرزها الصناعات من الصوف الحيواني المحلي كالسجاد وبيت الشعر، وصناعة الخيوط والسدو من الصوف الحيواني المحلي.
عدد المستفيدين
أوضح الخليل، أن منصة ((ريف))، هي خدمة إلكترونية، تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتتيح لمستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية في القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، حيث إن البرنامج يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية حسب الميز النسبية لكل منطقة، موضحًا أن الأحساء هي المحافظة الثانية في ترتيب المنطقة الشرقية من حيث عدد المستفيدين بالبرنامج وأن مكتب الوزارة بالأحساء، وضع خططا لرفع عدد المستفيدين، وذلك بالتعريف بالخدمات المقدمة من البرنامج.
مجالات للتنمية الريفية
01- الصناعات من الصوف الحيواني المحلي كالسجاد وبيت الشعر.
02- صناعة الخيوط والسدو من الصوف الحيواني المحلي.
03- الصناعات المنتجة من الجلود المحلية كالحقائب الأحذية.
04- تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة.
05- صناعة الحبال من الياف النخيل.
06- المطاعم والمقاهي والنزل والمَزارع الريفية.
07- المنتجات الثانوية من العسل: إنتاج البروبلس، غذاء ملكات النحل، حبوب اللقاح، انتاج مواد العناية والتجميل من العسل المحلي.
08- صناعة أدوات الصيد المختلفة.
09- إنتاج الأسماك المجففة والمملحة.

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