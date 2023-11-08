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إندونيسيا إقالة رئيس المحكمة الدستورية لانتهاكه ميثاق الأخلاقيات

11/8/2023 4:29:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقيل رئيس المحكمة الدستورية في اندونيسيا لإدانته بانتهاك ميثاق الأخلاقيات، بعدما قررت الأخيرة السماح لنجل الرئيس الحالي للبلاد بالترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
واعتبرت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة تولوا النظر في حالة كبير قضاة المحكمة الدستورية أنور عثمان أنه قام «بانتهاك صارخ» لميثاقها الأخلاقي، وذلك باعتبار أنه شارك في تبني قرار (بأغلبية 5 من أصل 9 أصوات) يسمح بتعديل شروط الترشح لمنصبي رئيس ونائب رئيس البلاد، قبل أشهر قليلة من الانتخابات المقررة في فبراير2024.
وعثمان هو صهر الرئيس جوكو ويدودو، وشارك في الوقت نفسه في تبني هذا التعديل الذي يسمح لابن الأخير جبران ركابومينغ ركا بالترشح لمنصب نائب الرئيس.
وأثار اختيار ركابومينغ ركا (36 عاما) الذي يتولى حاليا منصب عمدة مدينة سوراكارتا، للترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة انتقادات، مع اتهام والده بمحاولة تشكيل سلالة حاكمة في ثالث أكبر البلدان الديموقراطية في العالم من حيث عدد السكان.
واعتبر القضاة الذين قرروا معاقبة عثمان أنه «لم يستبعد نفسه من مسار اتخاذ القرار» في قضية التعديل، وانتهك بذلك «مبدأ الحياد المنصوص عليه في ميثاق أخلاقيات القاضي».
ورغم إقالته، سيظل محتفظا بصفة قاض، لكن لن يكون بوسعه أن يترشح أو يعين من طرف قضاة آخرين لرئاسة المحكمة الدستورية حتى نهاية ولايته. كما لن يكون قادرا على النظر في نزاعات حول نتائج الانتخابات المقبلة.
وسيتم انتخاب رئيس جديد للمحكمة من طرف القضاة التسعة الذين يشكلونها.

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