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الجيش السوداني والدعم السريع يلتزمان في محادثات جدة 2 بتسهيل المساعدات الإنسانية وتنفيذ بناء الثقة

11/8/2023 4:29:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بصفتها ممثلا مشتركا للاتحاد الأفريقي كونهم الميسرين لمحادثات (جدة2)، عن التزام القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
ويتركز العمل في محادثات جدة على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة تمهيدا للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات.
وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» في بيان أنه على ضوء إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان الصادر في 11 مايو 2023، تلتزم كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالالتزامات التالية:
1 - الانخراط في آلية إنسانية مشتركة بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة معوقات إيصال المساعدات الإغاثية.
2 - تحديد جهات اتصال لتسهيل مرور وعبور العاملين في المجال الإنساني والمساعدات.
3 - تنفيذ إجراءات بناء الثقة فيما يخص التالي:
٭ إنشاء آلية تواصل بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
٭ احتجاز الهاربين من السجون.
٭ تحسين المحتوى الإعلامي لكلا الطرفين، وتخفيف حدة اللغة الإعلامية.
٭ اتخاذ إجراءات حيال الأطراف المثيرة للتصعيد والمأججة للصراع.
ونص البيان على أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتوازي.
وأكدت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التزامهما الفردي تجاه تيسير مرور المساعدات الإنسانية لكلا الطرفين.
وتمثل هذه الالتزامات خطوة مهمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني، وفي هذا الإطار، يعود الأمر الآن لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الالتزام التام بمسؤوليتهما لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
واختتم البيان بالقول: «يأسف الميسرون لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة الأولى، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع، ويحث الميسرين كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتقديم مصلحة الشعب السوداني أولا، وإلقاء السلاح، والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع».

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