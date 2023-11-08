Wednesday, 08 November 2023 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إحباط هجومين بـ مسيرات ضد قوات التحالف الدولي في العراق

11/8/2023 4:29:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرضت قاعدة عسكرية في مطار أربيل في شمال العراق، تضم قوات أميركية ضمن قوات التحالف الدولي لمكافحة التنظيمات المتطرفة، إلى هجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيرة، تم إحباطهما، كما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة فرانس برس إن الهجومين «لم يسفرا عن إصابات أو أضرار في المنشآت، بحسب آخر المعلومات».
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في بيان إن «ثلاث طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في توقيتين منفصلين».
وأضاف الجهاز «هاجمت طائرتان مسيرتان القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي، وتم إسقاطهما فيما كانتا في السماء».
وتابع البيان أن هجوما آخر وقع في نفس المنطقة، مضيفا أن «الطائرة المسيرة» التي نفذته «تحطمت غير منفجرة».
وفي وقت لاحق، تبنت جماعة تطلق على نفسها «المقاومة الاسلامية في العراق» في بيان نشر عبر قنوات تليغرام تابعة لفصائل مقربة من إيران هجوما «بطائرات مسيرة» على القاعدة التي تضم قوات أجنبية في مطار أربيل. وكانت هذه المجموعة نفسها قد تبنت هجمات سابقة مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة.
هذا، وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية «الپنتاغون» الجنرال بات رايدر بأن القوات الأميركية في العراق وسورية تعرضت لـ38 هجوما بصواريخ ومسيرات منذ منتصف أكتوبر الفائت، ما أدى إلى إصابة 45 جنديا أميركيا.

MENAFN08112023000130011022ID1107392635

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث