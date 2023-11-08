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نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

11/8/2023 4:29:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى محافظة مأرب من زيارة خارجية.
وأضاف المركز في بيان أن وزير الدفاع محسن محمد الداعري أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الأركان للاطمئنان على سلامته.
ونقل البيان عن وزير الدفاع قوله إن «محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت رئيس الأركان هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان وصلابته» في وجه حركة الحوثي.
ولم يكشف البيان تفاصيل الحادث، غير أن صحيفة «يمن الغد» نقلت عن مصادر أن بن عزيز نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة بينما أصيب 3 من مرافقيه.
وأمر وزير الدفاع اليمني، بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم.

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