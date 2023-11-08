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موسكو تعلن تدمير مسيرات أوكرانية فوق القرم وكييف تتوقع هجوما روسيا ثالثا على أفدييفكا في الشتاء

11/8/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الروسي أنه أسقط 17 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وفوق شبه جزية القرم التي تستهدف بانتظام بهذا النوع من الهجمات وسبق أن تعرضت لقصف صاروخي السبت الماضي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «الدفاعات الجوية دمرت تسع مسيرات واعترضت ثماني مسيرات أخرى»، مؤكدة أنها أحبطت محاولة «هجوم إرهابي».
وسقط حطام على بلدتين على الأقل قريبتين من سيفاستوبول، حسبما أفاد حاكم المدينة ميخائيل رازفويايف عبر تليغرام.
وأشار إلى أن هذا الحطام سقط على سطح منزل في أندريفكا، مما تسبب في «حريق صغير»، وفي فناء في أورلوفكا، مما أدى إلى إصابة رجل على الاقل.
في المقابل، أعلنت أوكرانيا أنها تتوقع هجوما روسيا ثالثا على مدينة أفدييفكا خلال بضعة أسابيع، بعدما شنت موسكو في منتصف أكتوبر الماضي هجوما واسع النطاق بهدف الاستيلاء على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.
وقال رئيس بلدية أفدييفكا فيتالي باراباش «ستكون هناك بالتأكيد موجة ثالثة. يعيد العدو تجميع صفوفه بعد الموجة الثانية من الهجمات غير الناجحة. إنه بصدد إعادة بناء احتياطياته سواء من حيث المعدات أو الأفراد».
وأضاف في حديث مع قناة تلفزيونية أوكرانية «من المرجح جدا أن يكونوا مستعدين للموجة الثالثة، لكن الظروف الجوية لا تسمح لهم باستخدام المعدات».
وتقع مدينة أفدييفكا الصناعية في دونباس، وهي عمليا على خط المواجهة منذ ما قبل الغزو الروسي في فبراير 2022، إذ تحاول القوات الانفصالية بقيادة موسكو عبثا احتلالها منذ العام 2014.
وتقع البلدة على بعد 13 كيلومترا شمال دونيتسك، عاصمة«المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والخاضعة للسيطرة الروسية والتي أعلن بوتين ضمها.
شنت القوات الروسية هجوما على أفدييفكا في العاشر من أكتوبر الفائت، لكن محاولتها الأولى ألحقت بها خسائر فادحة.
ورغم الهجمات المستمرة، تؤكد القوات الأوكرانية أنها لاتزال صامدة.
ولايزال نحو 1600 شخص يقيمون في أفدييفكا التي كانت تضم نحو 30 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده نشرت أنظمة دفاع جوي جديدة زودها بها حلفاؤها الغربيون، تحسبا لموجة جديدة من الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة هذا الشتاء.
أدت الضربات المنهجية على نظام الطاقة في أوكرانيا إلى حرمان آلاف المنازل من التدفئة في الشتاء الماضي.
وقال زيلينسكي في رسالة نشرت على الإنترنت «تلقيت تأكيدا باستلام ذخيرة ومواد ومعدات».
وأضاف «تم وضع أنظمة ناسامس التي زودنا بها شركاؤنا في الخدمة. وهذا تعزيز في الوقت المناسب لدفاعنا المضاد للطائرات قبل الشتاء».
وتمتلك أوكرانيا بشكل خاص أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت أميركية الصنع وما يعادلها من طراز «سامب/تي» SAMP/T الفرنسي الايطالي وأنظمة «إيريس-تي» المضادة للطائرات ومدرعات مضادة للطائرات ألمانية الصنع من طراز «غيبارد».

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