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استقالة رئيس الوزراء البرتغالي بسبب فضيحة فساد

11/8/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا استقالته إثر فضيحة فساد تتعلق بعقود في مجال الطاقة أدت الى توجيه التهم لأحد وزرائه ومدير مكتبه.
وقال كوستا خلال مؤتمر صحافي «قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية» مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي قبلها.
وأضاف كوستا، احد الاشتراكيين القلائل جدا على رأس حكومة أوروبية «المستقبل سيعتمد على قرارات الرئيس».
وتتعلق القضية، بحسب النيابة، بشبهات «اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ» في إطار منح تراخيص لاستكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين.
من جهته، قال المدعي العام في بيان إنه خلال التحقيق «ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته».
وأضاف ان هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا «لحلحة اجراءات» في إطار هذه القضية وسيكون أنطونيو كوستا «موضع تحقيق مستقل».
وفي كلمته امام الصحافيين، قال كوستا إنه «فوجئ» بفتح هذا التحقيق.
وتم دهم المقر الرسمي لرئيس الوزراء وعدة منازل ووزارات ومكاتب محاماة.
ونظرا للعناصر التي جمعها المحققون و«لخطر الهروب ومواصلة النشاط الاجرامي»، أصدر القضاء «مذكرات توقيف» بحق مدير مكتب كوستا ورئيس بلدية سينيس واثنين من المسؤولين الإداريين في احدى شركات الطاقة.
كما تم توجيه التهم الى وزير البنى التحتية البرتغالي جواو غالامبا وكذلك رئيس مجلس إدارة الوكالة البرتغالية لحماية البيئة.

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