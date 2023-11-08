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الملك تشالز في أول خطاب عرش أمام البرلمان أولوية حكومتي حماية صحة وأمن الشعب البريطاني

11/8/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ألقى ملك بريطانيا الملك تشالز الثالث امس خطاب العرش للمرة الأولى منذ خلف والدته الراحلة إليزابيث الثانية، حيث حدد بصفته ملكا، أولويات الحكومة البريطانية أمام البرلمان، وتطرق إلى قضايا عدة، منها الحرب الدائرة في قطاع غزة، وذلك في إطار تقليد سياسي يجذب اهتماما خاصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية مطلع العام المقبل.
وهذا التقليد الذي يعود إلى قرون عدة ليس الأول تماما بالنسبة إلى الملك البريطاني، فعندما كان تشالز لايزال وريثا للعرش، تلا الخطاب الأخير للعرش في مايو 2022 نيابة عن الملكة إليزابيث الثانية، التي كانت صحتها هشة آنذاك. ويومها جلس على عرش المخصص لزوج أو زوجة الملك، وبقي عرش والدته فارغا حيث وضع تاجها على وسادة مخملية.
وافتتح تشالز الثالث الجلسة البرلمانية بكلمة أعدها رئيس الوزراء ريشي سوناك، وقال: «إنني أدرك إرث الخدمة والتفاني لهذا البلد الذي أرسته والدتي الحبيبة، الملكة الراحلة».
وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة لكنها ضرورية طويلة المدى لتغيير البلد نحو الأفضل، وأوضح: «لقد أحدث تأثير جائحة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا تحديات كبيرة طويلة المدى للمملكة المتحدة.. لهذا السبب فإن أولوية حكومتي هي اتخاذ القرارات الصعبة لكن الضرورية على المدى الطويل لتغيير هذا البلد نحو الأفضل».
ولفت الملك تشالز إلى الحكومة ستواصل معالجة التضخم ودعم بنك إنجلترا من خلال اتخاذ قرارات مسؤولة بشأن الإنفاق والاقتراض، وقال: «تركيز وزرائي ينصب على زيادة النمو الاقتصادي وحماية صحة وأمن الشعب البريطاني للأجيال القادمة».
وأضاف: «ستواصل حكومتي اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التضخم وتخفيف تكاليف المعيشة للعائلات ومساعدة الشركات على تمويل الوظائف الجديدة والاستثمارات.. وسيدعم وزرائي بنك إنجلترا لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف من خلال اتخاذ قرارات مسؤولة بشأن الإنفاق والاقتراض».
وتابع: «ستساعد هذه القرارات الشؤون المالية للأسر، وتخفض ديون القطاع العام، وتحمي الأمن المالي للبلاد».
وحول الحرب في قطاع غزة، قال تشالز: «وزرائي يعملون عن قرب مع الحلفاء العالميين لمعالجة أبرز التحديات الأمنية الراهنة، التي تشمل عواقب الهجوم البربري والإرهابي الذي تم بحق الشعب في إسرائيل».
وأضاف: «تعمل حكومتي على تسهيل الدعم الإنساني في غزة، ودعم قضية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».
وقبل وصوله إلى قصر ويستمنستر، قام «حراس الملك»، الذين يشكلون أقدم فيلق عسكري في الجيش البريطاني بتفتيش الأقبية بحثا عن متفجرات في إطار إحياء ذكرى «مؤامرة البارود» التي وقعت عام 1605 حينما أراد الكاثوليك تفجير البرلمان خلال وجود الملك البروتستانتي جيمس الأول لإلقاء خطابه.
وعند وصوله ارتدى الملك تشالز التاج الإمبراطوري الاحتفالي، وأخذ مكانه في مجلس اللوردات.
وبعد ذلك ذهب سيد «العصا السوداء» لاستدعاء النواب من مجلس العموم، حيث أغلق الباب بشكل رمزي بوجهه، في علامة على الاستقلال عن النظام الملكي. وأخيرا، تم فتح الباب للسماح بمرور النواب.
وهذا الخطاب هو الأول أيضا أمام البرلمان لسوناك الذي تولى رئاسة الحكومة قبل عام، بعد فضائح عهد بوريس جونسون وفي أعقاب 49 يوما زاخرا بالأحداث خلال عهد ليز تراس. غير أن هذا الخطاب قد يكون الأخير بالنسبة لسوناك، إذ من المقرر إجراء انتخابات بحلول يناير2024. ويشهد المحافظون الذين يحكمون البلاد منذ حوالي 14 عاما تراجعا في استطلاعات الرأي التي يتصدرها حزب العمال بقيادة كير ستارمر.

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