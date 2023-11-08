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أميركيون - فلسطينيون يروون فيلم رعب الإجلاء وحسرة الفراق عن غزة

11/8/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت سوزان بسيسو بأربع محاولات فاشلة قبل أن تتمكن من اجتياز معبر رفح إلى مصر والنجاة من القصف الذي يتعرض له قطاع غزة.
وحكت الأميركية من أصول فلسطينية البالغة من العمر 31 عاما، وهي واحدة من مئات الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وسمح لهم بمغادرة القطاع، أنها كانت تواجه في كل مرة خطرا جسيما.
وقالت خلال مقابلة في القاهرة التي وصلت لها برا بعد العبور إلى شبه جزيرة سيناء «في كل مرة كنا نذهب إلى الحدود، كنا نتعرض للقصف ونشعر بالفزع.. القنابل تتساقط في كل مكان يمينا ويسارا».
ومع إطباق إسرائيل حصارها الخانق على غزة، ظل معبر رفح، وهو المعبر الوحيد للخروج من غزة الذي لا يوجد على الحدود مع إسرائيل، خارج الخدمة لنحو أسبوعين منذ بدء حربها على قطاع غزة، وسط خلافات ديبلوماسية حول ترتيبات السماح بدخول المساعدات وخروج المغادرين.
ومنذ ذلك الحين، يتم السماح بدخول كميات ضئيلة من مواد الإغاثة إلى غزة على متن شاحنات، كما غادر بعض حاملي الجوازات الأجنبية والجرحى، إلا أن الترتيب هش وتم تعليقه السبت بعد أن قصفت إسرائيل قافلة سيارات إسعاف يوم الجمعة.
وتسببت الحرب المستمرة منذ شهر في أزمة إنسانية متفاقمة في غزة مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وسط نزوح متكرر لكثيرين من بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بحثا عن المأوى والأمان.
وقالت بسيسو، التي أمضت حوالي نصف حياتها في غزة ونصفها الآخر في الولايات المتحدة، إنها كانت تتكدس مع أقاربها في غرفة واحدة في منزل شخص غريب وسط شح في الغذاء والماء ومضت عليها ليال لم يغمض لها فيها جفن بسبب الضربات الجوية.
ومضت تقول «إنه مجرد فيلم رعب يتكرر باستمرار.. لا نوم، لا يوجد طعام، لا يوجد ماء. تظل تنتقل من مكان لآخر».
وتابعت أنها كانت تنتظر في إحدى المرات بمنطقة استراحة بجوار الحدود مع شقيقتها وقريب لها وأصيبت بالذعر عندما سمعت دوي ضربة بالقرب من مكان انتظار والديها وقريب آخر في الخارج.
وأضافت أنهم نجوا بأعجوبة، لكن الفلسطينيين تلقوا أمرا بإغلاق الحدود ورجعت العائلة أدراجها في رحلة ملؤها الخوف بسيارة أجرة إلى غزة.
وتروي «وفي طريقنا إلى المنزل، كانت طائرات الهيليكوبتر تقصف منطقة الشاطئ، وكانت القنابل تتطاير فوق رؤوسنا، يمينا ويسارا، وكانت الطائرات تقصف أيضا».
وفي نهاية الأمر، سمح لأول دفعة من الأجانب وبعض الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي بشكل عاجل ببدء مغادرة غزة في الأول من نوفمبر الجاري، بعد مفاوضات جرت بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر.
وقد حالف بسيسو الحظ لأنها كانت ضمن المجموعات الأولى التي سمح لها بالمغادرة من بين إجمالي نحو سبعة آلاف شخص من حاملي جوازات السفر الأجنبية المتوقعة مغادرتهم، لكنها تشعر بالحسرة ولا تريد أن تعيش من جديد بنفس ألم الفراق الذي عاشته جدتها، البالغة من العمر الآن 89 عاما، عندما نزحت من مسقط رأسها في يافا قبل 75 عاما.
وقالت «الأمر يبدو مثل تخييرك بين الموت والمغادرة... ما الذي ستختار: ذكريات طفولتك، بيتك، أرضك، أو أن تبقى على قيد الحياة».
وخلال مغادرة الأسرة منزلها في غزة، بدأت جدتها في الصراخ والقول إنها لا تريد الذهاب، وكان على بسيسو أن تتوسل لها.
وخلال الرحلة وسط سيناء، قالت إن جدتها كانت تنظر بريبة لمساكن مبنية حديثا وسألت السائق عن سبب بنائها وأكدت تمسكها بأنها ستبقى في مصر لشهر واحد فقط ثم ستعود لبيتها.
لقد كان هذا لسان حال آخرين، بعدما اضطر بعضهم لترك أحبائهم في غزة.
وعبرت الأميركية الفلسطينية جنا تمراز (19 عاما) إلى مصر مع شقيقتها ورضيعها البالغ من العمر ثلاثة أشهر، لكنها لم تتمكن من ذلك إلا بعدما توسلت لمسؤولي الحدود، لأن اسم ابنها لم يكن مدرجا على القائمة المعتمدة مسبقا.
ولم يتمكن زوجها ووالداها وإخوتها، الذين لا يحملون الجنسية الأميركية، من المرور. وقالت بعد وصولها إلى القاهرة «أنا هنا في مصر، لكن قلبي يعتصر على عائلتي وزوجي الذين تركتهم».
وانتقلت يسرا البطنيجي (78 عاما) من شمال غزة إلى جنوب القطاع تحت وطأة اشتداد القصف، وأقامت في منزل مع 30 شخصا قبل أن تتوجه إلى الحدود مع زوجها يوسف الذي يعاني من ظروف صحية.
وقد ولدت في غزة ولكنها تحمل أيضا الجنسية الأميركية، وحصلت على قطعة أرض بجوار منزلها عام 2005 حيث زرعت أشجار زيتون وليمون ونخيل.
وقالت بعد وصولها إلى القاهرة «قبل أن أغادر دعوت الله أن أعود لهذا المنزل حتى لو صار ترابا».
وتابعت «آمل أن يذهب الناس لبيتي ويأخذوا التمر والزيتون، حتى لا يضيع».

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