الجيش الإسرائيلي في قلب غزة وواشنطن تعارض إعادة احتلال القطاع

الجنود الإسرائيليون يشعرون بالخطر من كل اتجاه ونتنياهو: سنتولى «المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة غير محددة في القطاع»



دخلت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة مرحلة جديدة مع الارتفاع المطرد لعدد الضحايا، فيما توعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتولي «المسؤولية الأمنية» في القطاع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو انه لا وقف لإطلاق النار ولا سماح بدخول وقود إلى غزة بدون إطلاق سراح الرهائن. وأشار الى ان «مدينة غزة محاصرة وننفذ عمليات داخلها».

ورفض نتنياهو وقف إطلاق نار، في مقابلة مع قناة ABC News الأميركية: «لن يكون هناك وقف إطلاق نار ـ وقف إطلاق نار شامل ـ في غزة من دون إطلاق سراح رهائننا».

وفي تناقض مع وزير دفاعه أكد نتنياهو أن إسرائيل ستتولى «المسؤولية الأمنية الشاملة» في قطاع غزة لفترة غير محددة «بمجرد انتهاء القتال». وقال: «فيما يتعلــق بفترات التوقف التكتيكية القصيرة، ساعة هنا، وساعة هناك، فقد فعلنا ذلك من قبل».

بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن قواته باتت «في قلب مدينة غزة». وقال غالانت في مؤتمر صحافي بتل أبيب «سندمر حماس. قواتنا جاهزة على جميع الجبهات»، معتبرا أن «غزة هي أكبر قاعدة إرهابية تم بناؤها على الإطلاق».

في المقابل، قالت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» إن «مجاهدينا دمروا كليا أو جزئيا في 24 ساعة 15 آلية عسكرية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون».

وأضافت: «مجاهدونا دكوا بقذائف الهاون القوات المتوغلة، وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في محاور القتال».

وفي الاسبوع الثاني على بدء العملية البرية الموسعة، انخرط الجيش الإسرائيلي في قتال مباشر «وجها لوجه» مع مقاتلي حركة حماس وباقي الفصائل على أطراف مدينة غزة، في مواجهة عنيفة للغاية تؤشر إلى مرحلة قتال حضري شديد الخطورة، بحسب الجيش الإسرائيلي وخبراء.

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن «المواجهة وجها لوجه» بدأت بالفعل، في الجزء الشمالي من مدينة غزة التي قال ان الجيش تمكن من تطويقها. وأكد هاغاري للصحافيين «نحن نتحدث عن معارك نرى فيها بعضنا البعض من مبنى إلى آخر». واستحال شمال مدينة غزة إلى أكوام من الركام على الأرض مع تدمير المباني الشاهقة، وتدمير الطرق التي مرت بها الجرافات العسكرية التي جرفت كل شيء. ويحتمي المشاة خلف مدرعات متمركزة، ليقوموا بتنفيذ عمليات توغل ويحظون بدعم مكثف من قوات المدفعية والقوات الجوية وأجهزة المخابرات، فيما تنشر كتائب القسام باستمرار تسجيلات مصورة لعناصرها الذين يخرون من باطن الارض حيث الانفاق المحصنة ليقوموا باستهداف وتدمير تلك الآليات واحيانا من «المسافة صفر».

وعلى الأرض، تحدث صحافي التلفزيون الإسرائيلي روي شارون الذي سمح له بمرافقة القوات الإسرائيلية عن «شعور بالخطر على نطاق 360 درجة» متحدثا عن «تقدم بطيء للغاية وعدواني جدا». ويقول الصحافي والمحلل الأمني الإسرائيلي آفي أيسخاروف لوكالة فرانس برس «هذا الوضع القتالي يعد الأكثر تطرفا، يمكن أن يصدر التهديد من كل نافذة، وباب ونفق، وكل مكان». وفي قطاع غزة، عند حماس، برز أسلوبان قتاليان: استخدام متكرر لنوع جديد من الصواريخ المضادة للدروع، سميت «ياسين 105»، نسبة للشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، بالإضافة إلى استخدام طائرات مسيرة هجومية محلية الصنع، مثل تلك المستخدمة في أوكرانيا، بحسب مقاطع ڤيديو نشرها الجناح العسكري للحركة. وفي شريط مصور، يظهر مقاتل فلسطيني يرتدي قميصا وسروال جينز، يخرج من حفرة في الأرض متسللا عبر الأشجار، ثم يرفع قاذفة الصواريخ على كتفه، ويطلق قذيفة «ياسين 105» على دبابة ميركافا على بعد عشرات الأمتار. ويؤكد الرائد الأميركي المتقاعد جون سبنسر، انه رغم الثقة بقدرات الجيش الاسرائيلي، لكنه أكثر «قلقا أكثر بشأن شبكة الأنفاق» الممتدة هناك. وفيما تحتدم المواجهات البرية مع المقاومة في الشمال، تواصل القوات الإسرائيلية ارتكاب المجازر في كل مكان، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة سقوط «عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بدير البلح وسط القطاع». واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منازل مدنيين في الزيتون والصبرة شرق مدينة غزة. وسقط عدة «شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بمدينة غزة». وتواصل الحرب تسجيل ارقام قياسية صادمة، اذ ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 10328، من بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة و631 مسنا إلى جانب إصابة أكثر من 25 ألفا آخرين بجروح مختلفة، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

وأضافت الوزارة ان أكثر من 2800 شخص في القطاع لايزالون تحت الأنقاض. وحذرت مصادر من انتشار «جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية».

أما وزارة الداخلية في غزة فقد أكدت نحو 900 ألف مواطن لايزالون موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة. وأنه لم تصل اي مساعدات لأهلنا في محافظتي غزة وشمال غزة منذ بدء العدوان. واعتبرت في بيان أن ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيل وجرائمها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع. وقالت ان جميع المخابز في محافظتي غزة وشمال غزة توقفت عن العمل بسبب الاستهداف.

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الأمد لغزة من جانب اسرائيل، وذلك بعدما تعهد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتولي الجيش الاسرائيلي المسؤولية الأمنية الشاملة للقطاع المحاصر بعد الحرب. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل: «لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا اسرائيل تؤيد ذلك».

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تدعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة «وهذا ليس أمرا مطروحا على الطاولة». في غضون ذلك، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه أمس إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من «نقطة الانهيار» من دون إمدادات الوقود، مضيفا أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودا.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إسرائيل قصفت قطاع غزة بأكثر من 30 ألف طن من المتفجرات منذ بدء القتال في السابع من أكتوبر الماضي. وتواصل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية في اطلاق التحذيرات والنداءات التي لا تلقى صدى، بضرورة وقف اطلاق النار حيث أكد كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لقناة الجزيرة أن 70% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين. وهناك نحو 716 ألفا من النازحين في مقرات تابعة لـ«أونروا» في غزة. ودعا الى وقف إطلاق النار حتى نتمكن من حصر حجم الأضرار والاحتياجات الهائلة في غزة، نحتاج إلى وقف ممتد لإطلاق النار وساعات محددة لا تكفي لإيصال المساعدات.