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7 مليارات دولار انخفاض الاحتياطي الأجنبي الإسرائيلي

11/8/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت وكالة «بلومبيرغ» أن الاحتياطيات الأجنبية لإسرائيل انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي، حيث سعى البنك المركزي للدفاع عن الشيكل بعد بدء الحرب.
وانخفضت الاحتياطيات بمقدار 7.3 مليارات دولار، أو 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، بحسب البنك المركزي. وهي الآن عند أدنى مستوى لها منذ عام، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة عن متوسط ​​العقد الماضي.
وأعلن بنك إسرائيل عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 7 أكتوبر. وتعهد البنك المركزي ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية وتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».
وتراجع الشيكل الشهر الماضي إلى أضعف مستوى منذ عام 2012، كما ارتفعت تكلفة التحوط ضد المزيد من الخسائر. كما تراجعت الأسهم والسندات الإسرائيلية بشدة مع خشية التجار من تصاعد الحرب لتصبح صراعا إقليميا.
وفي الأيام الاخيرة، ارتفعت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك الشيكل، وسط موجة مساعدات عالمية لإسرائيل.

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