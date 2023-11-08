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مشرعون أميركيون يقترحون الحد من سلطات إف بي آي في المراقبة

11/8/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم فريق من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي مشروع قانون يهدف إلى الحد من سلطات المراقبة الشاملة التي يتمتع بها مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي)، قائلين إن التشريع الجديد يساعد في سد ثغرات تسمح لمسؤولين بالحصول على بيانات الأميركيين دون أمر قضائي.
ويأتي مشروع القانون بعد ما يزيد على 10 سنوات من النقاش حول سلطات المراقبة التي صدرت في 11 سبتمبر 2001، والتي تسمح لسلطات إنفاذ القانون المحلية بفحص كميات ضخمة من البيانات التي تجمعها أجهزة المخابرات الأميركية دون إذن قضائي.
وتشمل الإصلاحات في التشريع المقترح وضع قيود على فحص اتصالات الأميركيين دون إذن قضائي وحظر عمليات الفحص التي تتم سرا لأغراض مخابراتية.
وقال السيناتور رون وايدن، وهو ديموقراطي منتقد منذ فترة طويلة لنظام المراقبة الحكومي، في مؤتمر صحافي «نقدم مشروع قانون يحمي أمن الأمريكيين وحريتهم».
جاء ذلك بينما يصر مسؤولو السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة على أن سلطة المراقبة، التي ينتهي أجلها في نهاية العام هي أداة حاسمة لمحاربة التجسس والإرهاب ويمارسون ضغوطا من أجل تمديدها.
وتعكس الإصلاحات التي تم تقديمها قلقا من ممارسة عمليات الفحص بدون إذن قضائي، والتي يسمح بها بموجب المادة 702 من قانون معني بجمع المعلومات المخابراتية داخل الولايات المتحدة.
واستشاط معارضو هذا القانون غضبا عندما كشف مكتب مدير المخابرات الوطنية في يوليو الماضي، أن (إف.بي.آي) أجرى على نحو لا مبرر له تحريات حول عضو في مجلس الشيوخ الأميركي واثنين من مسؤولي الدولة.
وقال أحد رعاة مشروع القانون، إن هذا النوع من الإجراءات ليس مجرد خطأ.
وقال السيناتور الجمهوري مايك لي للصحافيين «عندما يتطفل «إف.بي.آي» على الشعب الأميركي دون أمر قضائي فهذا ليس خطأ فادحا (فحسب)، بل إنه خرق للثقة وانتهاك للدستور».
ومن بين الرعاة الآخرين لمشروع القانون النائب الجمهوري وارن ديفيدسون والنائبة الديموقراطية زوي لوفجرين، بالإضافة إلى أكثر من 10 من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الآخرين.

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