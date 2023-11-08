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السعودية تعلن تأجيل القمة العربية - الأفريقية التطورات في غزة استدعت عقد قمتين عربية وإسلامية

11/8/2023 4:29:27 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة التي كان يفترض أن تعقد السبت المقبل، «إلى وقتٍ يحدد لاحقاً نظراً للتطورات الحالية في غزة التي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة».
إلى ذلك، حذر ملك الأردن الملك عبدالله الثاني من أن استمرار التدمير والقتل في الحرب على غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي أو إنجاح حل الدولتين، مما سيشعل المزيد من الصراع.
وبحسب وكالة الانباء الاردنية «بترا»، جدد الملك عبدالله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، خلال لقائهما في بروكسل امس التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي هو حل الدولتين.
وتم، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الاردني، بحث سبل تقديم الدعم الإنساني لغزة والتخفيف من معاناة الأطفال والمصابين جراء الحرب، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
وأعاد الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في بروكسل، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين امس، التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك.
وشدد، على رفض الأردن لأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة، لافتا إلى ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب.
كما حذر الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من الآثار الكارثية والتبعات طويلة المدى جراء الحرب على غزة، والتي خلفت دمارا واسعا وفاقمت الأزمة الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات والاستفزازات بالضفة الغربية ما هي إلا انعكاس لخطاب قيادات سياسية إسرائيلية متطرفة، ولابد من محاصرتها ومنع انتشارها لأنها تؤدي إلى تأجيج الصراع وتوسع نطاقه.
الى ذلك، نقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ملف الحرب الاسرائيلية على غزة الى مجموعة السبع «G7»، حيث دعاهم الى التحدث بـ «صوت واضح» فيما يتعلق بالحرب، وذلك لدى بدئه محادثات في اليابان مع نظرائه في هذا التكتل.
وقال في مستهل اجتماعات ستستمر يومين في طوكيو «هذه لحظة مهمة جدا.. أن تقف مجموعة السبع معا في مواجهة هذه الأزمة والتحدث كعادتنا بصوت واحد واضح».
ووصل بلينكن إلى اليابان امس بعد ان انهى جولته الشرق اوسطية، للمشاركة في اجتماعات مجموعة «G7» المتوقع أن تسعى للتوصل إلى موقف مشترك بشأن غزة في وقت تتصاعد الدعوات لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

MENAFN08112023000130011022ID1107392626

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