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الديموقراطيون في مجلس الشيوخ يعرقلون محاولة الجمهوريين مساعدة إسرائيل دون أوكرانيا

11/8/2023 4:29:26 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عرقل أعضاء الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي مسعى نظرائهم الجمهوريين للحصول على موافقة سريعة على مشروع قانون يقدم مساعدات طارئة لإسرائيل أقره مجلس النواب مؤخرا لكنه لا يقدم أي مساعدات لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وقال السيناتور الجمهوري روجر مارشال «الوقت أمر جوهري ومن الضروري ألا يؤخر مجلس الشيوخ تسليم هذه المساعدات الحيوية لإسرائيل إلى يوم آخر».
واعترض الديموقراطيون على مشروع القانون وطالبوا بتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية وتمويل أمن الحدود.
كما اتهموا الجمهوريين في مجلس النواب بتسييس الأزمة في إسرائيل وأخروا المساعدات المقدمة لها من خلال اشتراطهم ربط الدعم بتقليص التمويل الموجه لدائرة الإيرادات الداخلية.
ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أن يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل من أجل الرد على الهجوم الذي شنته حركة (حماس) في السابع من أكتوبر الماضي، على أن يخفض هذا المبلغ من دائرة الإيرادات الداخلية.
وتشمل المساعدات تخصيص أربعة مليارات دولار لشراء أنظمة دفاع لمنظومتي القبة الحديدية ومقلاع داود الإسرائيليتين لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى، بالإضافة إلى بعض عمليات نقل العتاد من المخزونات الأميركية.
وقالت السيناتور باتي موراي، التي ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ «حلفاؤنا في أوكرانيا لا يستطيعون تحمل التأخير أكثر من حلفائنا في إسرائيل».
ولكي يتحول مشروع القانون إلى قانون، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس النواب الذي يغلب عليه الجمهوريون وأن يوقعه بايدن المنتمي للحزب الديموقراطي.
وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن سيرفض مشروع القانون.

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