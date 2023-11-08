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الأبناء والأهل.. وزمن الامتحانات!

11/8/2023 4:29:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقاس تقدم الأمم بمستويات التعليم والتطور القائم على سواعد أبنائها من الخريجين وأصحاب الكفاءات من المهنيين في جميع المجالات التنموية، وبما تحققه من معدلات نمو حقيقية.
ولأن بناء الإنسان يبدأ منذ الطفولة، فإن الاهتمام بالنشء بالشكل المطلوب يكون من خلال توفير عوامل النجاح والتأهيل السليم وفقا للقدرات والطاقات التي يتمتع بها الشخص من جهة وبما يتناسب مع احتياجات البلاد من طاقات متنوعة.
وهذه الأيام تعيش معظم الأسر مع أبنائها حالة من التأهب والحرص على المتابعة بسبب الامتحانات التي يؤديها أبناؤنا في مراحلهم التعليمية المختلفة، والتي تعتبر من أهم أسس التقويم وتقدير مستويات التلاميذ والطلبة واكتشاف حالات التفوق وأوجه القصور إن وجدت سواء عند الطالب أو المدرسة أو البيئة المحيطة بالأبناء ومدى توافر الأجواء الدراسية المناسبة لهم.
نعم.. إن الوصول إلى نتائج مميزة يتطلب تضافر الجهود من الجميع بدءا بالمدرسة أو الجامعة أو المعهد بكوادرها المختلفة إلى الأسرة وما يمكن أن تقدمه لأبنائها وبناتها من أجواء دراسية حقيقية تشكل عامل استقرار نفسي وصحي للأبناء، ليكونوا قادرين على الدراسة والمتابعة بكل أريحية، ثم هناك الحلقة الأهم وهي الطالب أو الطالبة اللذين تقع على عاتقهما مسؤولية الجد والاجتهاد، ومطالبتهما بحصد أفضل النتائج والحصول على أعلى الدرجات بعد أن يتم توفير كل ما يمكن من عوامل النجاح والتميز، وهذا ما نشاهده لدى معظم المتفوقين دراسيا.
لكن، هل مطالباتنا لأبنائنا بحصد العلامات الكاملة والضغط عليهم ليكونوا دوما من المتفوقين شيء صحيح؟ وهل نسأل أنفسنا قبل ذلك عن مسؤوليتنا تجاههم؟ وهل وفرنا لهم أجواء الدراسة المناسبة، وهل ما يقدم لهم ضمن المناهج يتناسب مع قدراتهم العقلية والنفسية والفروقات فيما بينهم، حتى ضمن الأسرة الواحدة؟!
ألا نسأل أنفسنا عن اختلاف القدرات بين الأفراد، وماذا عن رغباتهم وميولهم الدراسية وطموحاتهم العلمية والعملية التي يبنون عليها أحلاما وآمالا كبيرة قد تبدأ عند بعضهم منذ رياض الأطفال وتنمو مع كل صف أو مرحلة دراسية ينتقلون إليها، والتي قد تتغير مع نمو مدركات وأفكار الأبناء، وهذا شيء طبيعي وبديهي وربما معظمنا قد مر بمثل هذه التجارب إن كان لنا أن نسميها تجارب!
أعزائي أولياء الأمور، الإخوة المعلمين والمعلمات والأساتذة، لنكن سندا لأبنائنا في جهودهم، موجهين إياهم نحو الأفضل بطريقة إرشادية أبوية، وإلى أبنائنا نقول: من جد وجد، وكل منكم يمتلك قدرات وطاقات كبيرة وإيجابية لكن عليكم استثمارها بالشكل السليم واستغلال الوقت بأفضل صورة، واعلموا أنه لا مستحيل مع العمل والجد والمثابرة.
ابذلوا جهودكم وستحصدون ثمار تعبكم، وستسير خططكم المستقبلية وفق تطلعاتكم وطموحاتكم التي تستحقون الوصول إليها.

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