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من هفوات السوشيال ميديا

11/8/2023 4:29:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا ينازعني أحد في أن السوشيال ميديا باتت اليوم سيدة المشهد في مجتمعات العالم قاطبة، تتصدر منصاتها العالم الافتراضي، بعد أن فعلت ما يشبه السحر وقلبت نظام الحياة التقليدية رأسا على عقب، وخلقت هوة شاسعة بين الواقع الملموس للناس والفضاء الإلكتروني الشاسع الذي يسبحون فيه.
فوسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، وإن ألف مقالة بل أطروحة دكتوراه عنها لن تلملم البعثرة التي أحدثتها في المجتمعات المتحضرة والمتخلفة، والمسلمة وغير المسلمة، بعد أن أعدمت المشاعر وحولتها لمواد إعلامية مكتوبة أو مرئية لا تعبر عن المكنون الحقيقي للداخل البشري، بل أصبحنا نرى عوالم جديدة ومتاهات غريبة عجيبة من التزييف والتزلف والتصنع والتقنع والتفاهات والسطحيات من قبل بشر انتكسوا على أخلاقهم وانقلبوا على قيمهم.
ما أرغب في تقديمه لقرائي الكرام في هذه السطور هو بعض الهفوات الشرعية والأخلاقية التي يقع بها بعض أبناء مجتمعاتنا المسلمة خلال استخدامهم منصات التواصل، حيث بات مألوفا لنا أن نرى مواد إعلامية يناقض بعضها بعضا، أو أنها تبعث على الملل والسآمة، أو تكون بتراء من الخير وفارغة من النفع، ما يجعلنا اليوم بأمس الحاجة إلى أن يؤسس لما قد يصطلح عليه: أدبيات وسائل التواصل، وأن يتم التقعيد لها من قبل متخصصين وعلماء ومن ثم متابعة تطبيقها من قبل المدارس والأسر والمربين.
فمن مشاهداتنا التي تبعث على التذمر أن يصلك مقطع فيديو مؤثر أو متضمن لمعلومات مهمة لأحد الدعاة أو الأطباء أو السياسيين، ثم يقوم ناشر هذا الفيديو بدمج فيديو شخصي له بجانب هذا الداعية أو الطبيب أو السياسي، ونراه يومئ بحركات وتلميحات مصاحبة لكلام صاحب المقطع مثل: اسمعوا يا ناس، وشوفوا يا بشر، مع أن كل كلمة في المقطع واضحة للجميع، وبالتالي لم يضف هذا المعلق المتطفل في المقطع إلا مغثة الآخرين والبحث عن الشهرة.
ومن الهفوات الشرعية تداول مقاطع وعظية أو آيات قرآنية مصحوبة بخلفيات موسيقية تتداخل مع المحتوى الديني وتتنافى مع تعظيم الآيات، أو نشر فيديوهات لما يحدث لإخواننا في غزة مع موسيقى حزينة تخرق هيبة المشاهد الدموية التي تنشر، وقد أفتى أهل العلم بتحريم نشر وتداول المقاطع إذا ما اقترنت بالمعازف والموسيقى.
هناك من ينشرون صور أطفالهم على بروفايلات الواتسات وحالاته، ليراها الأقارب والغرباء، وإذا ما أصيب طفل بعين حارة حسودة التجأ أبوه وأمه يطلبان الدعاء لطفلهما المصاب أو طفلتهما المبتلاة. ألستم أنتم من فرطتم بفلذات أكبادكم؟ ألم تقرؤوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «العين حق»؟.
كثيرا ما تختنق هواتفنا بصور صباح الخير ومسائه، أو بمواعظ مكتوبة، ثم يتم تعديلها بكتابة اليوم والتاريخ عليها، فيقال: هذا دعاء يوم الثلاثاء مثلا، ثم لا تصلح للتداول إلا في ذلك اليوم والتاريخ، أو أن يقوم الناشر بتشويهها ووضع حسابه التويتري أو الانستغرامي عليها بشكل بارز، فهل نحن نبحث عن الأجر في ذلك أم ننشد الشهرة والمتابعة من الآخرين؟
كلمة أخيرة: نعم، ليس ثمة قيود على ما نرسله للآخرين في الواتساب ووسائل التواصل، ولا جمارك على ما ننشره فيها من التعليم والتجهيل، والتنوير والتضليل، لكن هناك حدودا شرعية وقــيما أخلاقية يفترض أن تتحكم فيما ننشره ونرسله، وإن كنت ترنو من مواقع التواصل أبوابا عظيمة من الخير، فانشر الخير وابتغ وجه الله واجعل ذلك خبيئة لك يوم القيامة فهو أعظم من الشهرة ومن ملايين المتابعين. والله الموفق.

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