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يالزينة ذكريني.. عيسى بن راشد

11/8/2023 4:29:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشيخ عيسى بن راشد أل خليفة من بين الأقرب والأعز لقلوب الشباب الرياضي في دول الخليج العربي.. فهو من أبرز الشخصيات والقياديين الرياضيين.. دائما تراه متواجدا في كل بطولات دول الخليج العربي. كان للشيخ عيسى بن راشد مجلس صباحي في أحد المجمعات التجارية يلتقي مع العديد من الشباب والرياضيين من البحرين ودول الخليج ومنها الكويت.. كنت في كل زيارة لابد من زيارته في مجلسه وكان حريصا على تواجدنا في مجلسه الذي يتمتع بالأحاديث الطريفة حول مختلف القضايا وخاصة الرياضية وكان حديثه يتميز بالطرافة وكان من جملة من يتواجد في مجلسه الفنان البحريني والمطرب المشهور أحمد الجمبري.. ولقد لحن له عدة أشعار جميلة ومنها الأغنية المشهورة:
يا الزينة ذكريني لي غيبتني بحور
وبشوق ناديني يمكن الدنيا اتدور
وآرد ويا الصيف ولا الشتا لي رد
ولا مع الأشواق وقت الربيع والورد
ويتميز الشيخ عيسى بن راشد باللهجة البحرينية الجميلة ولاحظ أيضا أن أخي وحبيبي ناصر محمد الملازم للشيخ عيسى بن راشد وهو مراسل «الأنباء» في البحرين منذ تأسيسها وهو أيضا يجيد اللهجة البحرينية بأسلوب محبب.
الشيخ عيسى بن راشد لا يغيب عن أي تجمع رياضي خليجي وخاصة بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم، وكان أن حضر مع الشيخ فهد الأحمد والأمير فيصل بن فهد كأس الخليج في أبي ظبي وعند جلوسهم في مقصورة كبار الشخصيات تحدث الشيخ عيسى موجها كلامه للشيخ فهد.. هذه المرة راح نغلبكم.. احنا تدربنا زين وسوينا معسكر لمدة شهر في إحدى الدول الأوربية.. وجرت المباراة وانتهت لصالح الكويت فالتفت الشيخ عيسى إلى الشيخ فهد قائلا: أنت عندك سحر، أنا مدرب الفريق وفي معسكر تدريبي في أوروبا وهم ماكو نتيجة.. والله ماله يعني أقمنا معسكر تدريبي لمدة شهر في دولة أوروبية.. بعد وين أوديهم نسوي معسكر تدريبي في القمر.. الحقيقة أن طرائف الشيخ عيسى كلها جميلة.
لقد رحل الشيخ عيسى بعد أن ترك ذكريات طيبة وفي أغنيته يالزينة ذكريني يقول:
حلفت يا الزينة ما فارق البحرين
في قلبي مزروعة ومحفوظة وسط العين
اشتاق اشم العود واوله على الطيبين
والحنا لي خطوه وساود على الكفين
بارد ويا الصيف ولا الشتا لي رد
والا مع الأشواق وقت الربيع والورد
الحقيقة أن الشيخ عيسى لا يمكن أن ننساه وما زلنا نردد تلك الذكريات الجميلة فرحم الله الشيخ عيسى بن راشد ألف رحمة وأن يغفر له وأن يجعل مثواه في الفردوس الأعلى.
حكمة: «القلوب مزارع.. فازرع فيها الكلمة الطيبة.. فإن لم تتمتع بثمرها تتمتع بخضرها».
والله الموفق.

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