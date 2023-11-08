يالزينة ذكريني.. عيسى بن راشد

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- Al-Anbaa) الشيخ عيسى بن راشد أل خليفة من بين الأقرب والأعز لقلوب الشباب الرياضي في دول الخليج العربي.. فهو من أبرز الشخصيات والقياديين الرياضيين.. دائما تراه متواجدا في كل بطولات دول الخليج العربي. كان للشيخ عيسى بن راشد مجلس صباحي في أحد المجمعات التجارية يلتقي مع العديد من الشباب والرياضيين من البحرين ودول الخليج ومنها الكويت.. كنت في كل زيارة لابد من زيارته في مجلسه وكان حريصا على تواجدنا في مجلسه الذي يتمتع بالأحاديث الطريفة حول مختلف القضايا وخاصة الرياضية وكان حديثه يتميز بالطرافة وكان من جملة من يتواجد في مجلسه الفنان البحريني والمطرب المشهور أحمد الجمبري.. ولقد لحن له عدة أشعار جميلة ومنها الأغنية المشهورة:
يا الزينة ذكريني لي غيبتني بحور
وبشوق ناديني يمكن الدنيا اتدور
وآرد ويا الصيف ولا الشتا لي رد
ولا مع الأشواق وقت الربيع والورد
ويتميز الشيخ عيسى بن راشد باللهجة البحرينية الجميلة ولاحظ أيضا أن أخي وحبيبي ناصر محمد الملازم للشيخ عيسى بن راشد وهو مراسل «الأنباء» في البحرين منذ تأسيسها وهو أيضا يجيد اللهجة البحرينية بأسلوب محبب.
الشيخ عيسى بن راشد لا يغيب عن أي تجمع رياضي خليجي وخاصة بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم، وكان أن حضر مع الشيخ فهد الأحمد والأمير فيصل بن فهد كأس الخليج في أبي ظبي وعند جلوسهم في مقصورة كبار الشخصيات تحدث الشيخ عيسى موجها كلامه للشيخ فهد.. هذه المرة راح نغلبكم.. احنا تدربنا زين وسوينا معسكر لمدة شهر في إحدى الدول الأوربية.. وجرت المباراة وانتهت لصالح الكويت فالتفت الشيخ عيسى إلى الشيخ فهد قائلا: أنت عندك سحر، أنا مدرب الفريق وفي معسكر تدريبي في أوروبا وهم ماكو نتيجة.. والله ماله يعني أقمنا معسكر تدريبي لمدة شهر في دولة أوروبية.. بعد وين أوديهم نسوي معسكر تدريبي في القمر.. الحقيقة أن طرائف الشيخ عيسى كلها جميلة.
لقد رحل الشيخ عيسى بعد أن ترك ذكريات طيبة وفي أغنيته يالزينة ذكريني يقول:
حلفت يا الزينة ما فارق البحرين
في قلبي مزروعة ومحفوظة وسط العين
اشتاق اشم العود واوله على الطيبين
والحنا لي خطوه وساود على الكفين
بارد ويا الصيف ولا الشتا لي رد
والا مع الأشواق وقت الربيع والورد
الحقيقة أن الشيخ عيسى لا يمكن أن ننساه وما زلنا نردد تلك الذكريات الجميلة فرحم الله الشيخ عيسى بن راشد ألف رحمة وأن يغفر له وأن يجعل مثواه في الفردوس الأعلى.
حكمة: «القلوب مزارع.. فازرع فيها الكلمة الطيبة.. فإن لم تتمتع بثمرها تتمتع بخضرها».
والله الموفق.
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