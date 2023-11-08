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غزة.. والضمير الإنساني

11/8/2023 4:29:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخيل إنسان يسكن خارج قطاع غزة حجم المعاناة الإنسانية هناك، فمهما كانت التصريحات والفيديوات والتقارير، فلن تجعلنا نشاهد الصورة كاملة، فالصورة الكاملة أسوأ بكثير من مجرد متابعة تقارير إخبارية، أو صور وفيديوات حية، ومع ذلك فهذه الزاوية الضيقة التي نرى منها جزءا من الواقع هناك مفجعة، وتعبر عن غياب تام للضمير الإنساني العالمي، والمجتمع الدولي.
كطبيب تألمت كثيرا عندما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن انهيار المنظومة الصحية، فهل تعرف عزيزي القارئ ماذا يعني انهيار المنظومة الصحية لبلد ما في حالة حرب؟ انهيار المنظومة الصحية لبلد يــواجه قصفا بلا هوادة وبلا رحمة، يستهدف المدنيين يجعل الأطباء في المستشفيات هناك لا يستطيعون أبدا أن يعالجوا جميع الجرحى بل تجعلهم يختارون من لديه أمل أكبر في الحياة ليعالج، وترك الجرحى الذين لديهم أمل بسيط يواجهون مصيرهم.
كذلك فإن انهيار المنظومة الصحية يجعلها غير قادرة على اكتشاف أي مرض وبائي من الممكن أن ينتشر بسبب التكدس فيها، وهو أمر في غاية الخطورة يعرض حياة الآلاف للخطر.
إن انهيار المنظومة الصحية يعني أيضا أن هذا المحتل الغاشم قد قتل في قصفه عشرات الأطباء، مما سبب عجزا كبيرا في الكوادر الطبية العاملة هناك.
بصراحة مأساة انهيار المنظومة الصحية ذات أبعاد خطيرة جدا، يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والطبية والحقوقية عدم تجاهلها، والتعامل معها بسرعة، قبل أن تسبب كوارث صحية تودي بحياة الآلاف، وعندها فليواجه العالم ضميره الذي يبدو أنه مات بالفعل على مشارف غزة.
حماية المدنيين واجب المجتمع الدولي ومنظماته بحسب الاتفاقيات الدولية، وهي شيء لا يجب تجاهله بأي حال من الأحوال، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الإنسان الأساسية من دواء وطعام وشراب.

MENAFN08112023000130011022ID1107392621

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