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المستهلك.. إنسان أم جيب؟

11/8/2023 4:29:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشغلني هذا الموضوع منذ زمن طويل، فالإنسان يمارس الاستهلاك بصورة يومية وبصور متعددة. وحين انطلقت الثورة الصناعية جرى معها تغير سكاني وعلمي واجتماعي وأخلاقي، بل وديني، وطغت لغة المادة وعلا النظام الرأسمالي.
إن الطبيعة البشرية مجبولة على حب المتاع، والميل للاستمتاع. وللأزمان سماتها، وللبلدان أسواقها، وللجماهير أذواقها التي لولا اختلافها لبارت السلع!
مرت على البشرية نظم اقتصادية جائرة كالعبودية والإقطاع، وتركزت الأموال عند فئة معينة من الناس وهم طبقة التجار والنبلاء، أما العامة..عامة! وكان ينظر إلى العمال على أنهم مجرد أدوات تنتج! وأن المستهلكين مجرد جيوب تنفق! جاءت الرأسمالية تنادي بتكافؤ الفرص وتدعو إلى المنافسة وتحقيق الربح. مما يعني أن العامة ذاتهم تمكنوا من خوض عالم التجارة ليتحولوا إلى أصحاب الأعمال والأموال!
ومع الزيادة المطردة لسكان العالم، استجدت احتياجاتهم وتشعبت ميولهم، فنما الإنتاج عله يلحق بوتيرة الطلب المتزايدة، إنه نهم الاستهلاك!
وبما أن العامة اجتاحوا عالم التجارة، فقد حملوا معهم أفكارهم وتوجهاتهم وقضاياهم، فضمنوها في أعمالهم وخدموها بسلطانهم، وفي النهاية لكل توجه جمهور سيدعم العمل، ويضع عليه الأمل، وينفق فيه دون ملل. فنجد بعض الصناعات التي تهتم بالبيئة يقبل عليها أنصار المحافظة على البيئة والموارد.
ولأن عالم الأموال متقلب، فحوادث الإفلاس وفك الشراكة وبيع الحصص وانتقال الملكية أمر وارد وواقعي، مما يعني أن مبادئ ورسالة العمل تتغير بتغير المالك! وهذا بحد ذاته يشجع على تأسيس مشاريع جديدة.
إن نمو الإنتاج مقرون بنمو الاستهلاك، يرافقهما العلم والدراسات، ليظهر لنا ما يعرف بـ«السلوك الاستهلاكي» وبتحليله وتنظيره وصولا إلى «الاستهلاك الواعي» عندما يدرك المستهلك مسؤوليته وتأثيره في هذه المنظومة الاقتصادية العملاقة!
لقد تنبهت المجتمعات الغربية مبكرا إلى حقوق المستهلك، وأن نجاح العمل يتوقف على تقديم منتج ذي جودة وخدمة زبائن ممتازة وتضمين أهداف نبيلة والقيام بدور اجتماعي فعال. ربط هذه المفاهيم يحقق للعمل سمعة قوية وأداء راقيا وعملاء مخلصين، ووجود خلل في ذلك يحمل الجمهور على اتخاذ موقف مضاد. فالغرب يضج بحركات المقاطعة لمختلف الأسباب، فهو موقف يتخذه الجمهور لإبداء السخط على الشركات باتباعها منهجية لا يقبلونها، كزيادة الأسعار أو تدمير البيئة أو غير ذلك. وقد يكون التعبير عن الرفض وممارسة الضغط بإضرابات العاملين أو حملات احتجاجية مصحوبة بالتخريب! لمطالبات كتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور. ولعل أشهر الحركات الاحتجاجية في العالم (السترات الصفراء) التي تنشط في فرنسا، وتخرج أفواجها منددة بارتفاع أسعار الوقود أوغلاء المعيشة، أو حتى التلوث البيئي!
لقد آن الأوان أن نصحو على حقيقة الإنتاج والاستهلاك، ونؤمن بأحقيتنا، ونتخذ المواقف وننتصر لمبادئنا.
هذا إذا أردنا أن نعتق أنفسنا.

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