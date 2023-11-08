المستهلك.. إنسان أم جيب؟

(MENAFN
- Al-Anbaa) يشغلني هذا الموضوع منذ زمن طويل، فالإنسان يمارس الاستهلاك بصورة يومية وبصور متعددة. وحين انطلقت الثورة الصناعية جرى معها تغير سكاني وعلمي واجتماعي وأخلاقي، بل وديني، وطغت لغة المادة وعلا النظام الرأسمالي.
إن الطبيعة البشرية مجبولة على حب المتاع، والميل للاستمتاع. وللأزمان سماتها، وللبلدان أسواقها، وللجماهير أذواقها التي لولا اختلافها لبارت السلع!
مرت على البشرية نظم اقتصادية جائرة كالعبودية والإقطاع، وتركزت الأموال عند فئة معينة من الناس وهم طبقة التجار والنبلاء، أما العامة..عامة! وكان ينظر إلى العمال على أنهم مجرد أدوات تنتج! وأن المستهلكين مجرد جيوب تنفق! جاءت الرأسمالية تنادي بتكافؤ الفرص وتدعو إلى المنافسة وتحقيق الربح. مما يعني أن العامة ذاتهم تمكنوا من خوض عالم التجارة ليتحولوا إلى أصحاب الأعمال والأموال!
ومع الزيادة المطردة لسكان العالم، استجدت احتياجاتهم وتشعبت ميولهم، فنما الإنتاج عله يلحق بوتيرة الطلب المتزايدة، إنه نهم الاستهلاك!
وبما أن العامة اجتاحوا عالم التجارة، فقد حملوا معهم أفكارهم وتوجهاتهم وقضاياهم، فضمنوها في أعمالهم وخدموها بسلطانهم، وفي النهاية لكل توجه جمهور سيدعم العمل، ويضع عليه الأمل، وينفق فيه دون ملل. فنجد بعض الصناعات التي تهتم بالبيئة يقبل عليها أنصار المحافظة على البيئة والموارد.
ولأن عالم الأموال متقلب، فحوادث الإفلاس وفك الشراكة وبيع الحصص وانتقال الملكية أمر وارد وواقعي، مما يعني أن مبادئ ورسالة العمل تتغير بتغير المالك! وهذا بحد ذاته يشجع على تأسيس مشاريع جديدة.
إن نمو الإنتاج مقرون بنمو الاستهلاك، يرافقهما العلم والدراسات، ليظهر لنا ما يعرف بـ«السلوك الاستهلاكي» وبتحليله وتنظيره وصولا إلى «الاستهلاك الواعي» عندما يدرك المستهلك مسؤوليته وتأثيره في هذه المنظومة الاقتصادية العملاقة!
لقد تنبهت المجتمعات الغربية مبكرا إلى حقوق المستهلك، وأن نجاح العمل يتوقف على تقديم منتج ذي جودة وخدمة زبائن ممتازة وتضمين أهداف نبيلة والقيام بدور اجتماعي فعال. ربط هذه المفاهيم يحقق للعمل سمعة قوية وأداء راقيا وعملاء مخلصين، ووجود خلل في ذلك يحمل الجمهور على اتخاذ موقف مضاد. فالغرب يضج بحركات المقاطعة لمختلف الأسباب، فهو موقف يتخذه الجمهور لإبداء السخط على الشركات باتباعها منهجية لا يقبلونها، كزيادة الأسعار أو تدمير البيئة أو غير ذلك. وقد يكون التعبير عن الرفض وممارسة الضغط بإضرابات العاملين أو حملات احتجاجية مصحوبة بالتخريب! لمطالبات كتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور. ولعل أشهر الحركات الاحتجاجية في العالم (السترات الصفراء) التي تنشط في فرنسا، وتخرج أفواجها منددة بارتفاع أسعار الوقود أوغلاء المعيشة، أو حتى التلوث البيئي!
لقد آن الأوان أن نصحو على حقيقة الإنتاج والاستهلاك، ونؤمن بأحقيتنا، ونتخذ المواقف وننتصر لمبادئنا.
هذا إذا أردنا أن نعتق أنفسنا.
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